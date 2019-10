Die Türkei und die USA haben sich auf eine Waffenruhe in Nordsyrien geeinigt. Das sagte US-Vizepräsident Pence in Ankara. Demnach wird die Türkei die Militäraktion für 120 Stunden unterbrechen. In der Zeit soll die Kurden-Miliz abziehen.

US-Vize-Präsident Mike Pence hat sich nach eigenen Angaben mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf eine Waffenruhe für den Nordosten Syriens verständigt. Die Türkei habe zugesichert, alle militärischen Aktionen für 120 Stunden zu unterbrechen, sagte Pence in Ankara nach den Beratungen.

Während der Waffenruhe könne die Kurden-Miliz YPG aus der Region abziehen, so Pence. Der Militäreinsatz der Türkei werde enden, sobald die YPG komplett aus abgezogen ist.

Ein hoher türkischer Regierungsvertreter bestätigte, dass es eine Vereinbarung gibt. Demnach sollen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) von der türkischen Grenze abziehen. Die Türkei will jenseits ihrer Südgrenze in einem rund 30 Kilometer breiten Streifen auf syrischem Territorium eine sogenannte Sicherheitszone errichten.

US-Präsident Donald Trump sprach von "großartige Neuigkeiten" . "Millionen von Leben werden gerettet werden", kündigte Trump an.