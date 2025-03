Nordmazedonien Mindestens 51 Tote bei Brand in Nachtklub Stand: 16.03.2025 10:12 Uhr

In einer Diskothek in der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani hat es einen verheerenden Brand mit vielen Toten gegeben. Mindestens 51 Menschen seien ums Leben gekommen, hieß es vom Innenministerium des Balkanlandes. Mehr als 100 wurden demnach verletzt.

Die Katastrophe habe sich in der Kleinstadt Kocani, etwa 100 Kilometer östlich von Skopje, ereignet, als eine im Land beliebte Band in der Diskothek "Pulse" ein Konzert gab. In dem überfüllten Lokal sollen sich zu dem Zeitpunkt Hunderte junge Menschen aufgehalten haben. Der Brand brach demnach gegen 2:35 Uhr aus.

Brandursache Pyrotechnik?

Laut Innenministerium lösten pyrotechnische Mittel den Brand aus. Das Dach des Nachtklubs sei in Brand geraten. Daraufhin sollen Chaos und Panik im Gebäude ausgebrochen sein.

"Dies ist ein schwerer und sehr trauriger Tag", schrieb Ministerpräsident Hristijan Mickoski auf Facebook. Die Regierung werde alles tun, um den Angehörigen der Opfer zu helfen.