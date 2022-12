Brasilianischer Fußball-Star Pelé mit 82 Jahren gestorben Stand: 29.12.2022 20:27 Uhr

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist tot. Das bestätigten sein Agent und seine Familie. Der dreimalige Weltmeister war zuletzt wegen einer Krebserkrankung behandelt worden. Pelé gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten.

Der brasilianische Fußballer Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Sein Agent, Joe Fraga, und die Familien bestätigten es.

Pelés Familie hatte sich an Weihnachten an seinem Krankenbett im Albert-Einstein-Hospital in São Paulo versammelt. Seine Tochter Kely Cristina Nascimento postete am Samstagabend ein Familien-Foto bei Instagram, auf dem auch Pelés Frau Marcia Aoki zu sehen ist. Auch Pelés Sohn, der frühere Torhüter Edson Cholbi, genannt Edinho, war im Krankenhaus.

Fortgeschrittene Krebserkrankung

Aus dem Krankenhaus wurde zuvor mitgeteilt, dass die Krebserkrankung des 82-Jährigen fortgeschritten und eine intensivere Behandlung wegen Nieren- und Herzproblemen nötig sei. Pelé befand sich bereits seit dem 29. November im Krankenhaus, um die Chemotherapie gegen einen Darmtumor neu einzustellen.

Im September des vergangenen Jahres war Pelé ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation wurde er auf der Intensivstation behandelt, er musste insgesamt rund einen Monat im Krankenhaus bleiben. Danach war er immer wieder zur Chemotherapie im Krankenhaus. Noch vor kurzem hatten die Ärzte erklärt, dass er auf dem Weg der Besserung sei.

92 Länderspiele für Brasilien

Pelé galt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. Für Brasilien bestritt er 92 Länderspiele und gewann dreimal die Fußball-Weltmeisterschaft. 1958 nahm der damals 17-jährige Pelé an der Weltmeisterschaft in Schweden teil. Zunächst blieb er gegen Österreich und England auf der Bank, dann brachte ihn Nationaltrainer Vicente Feola aber doch. Mit sechs Treffern in vier Spielen trug Pelé wesentlich zu Brasiliens Titelgewinn bei.

Bei der Weltmeisterschaft 1962 in Chile verteidigte Brasilien seinen Titel, Pelé kam allerdings nach dem zweiten Vorrundenspiel verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz. 1966 in England erlebte Brasilien einen schweren Rückschlag und schied bereits in der Vorrunde aus. Pelé wurde von den Gegenspielern gnadenlos gejagt und getreten.

Vier Jahre später in Mexiko führte der Stürmer die brasilianische Nationalmannschaft dann als großer Denker und Lenker zum dritten Titelgewinn. Ein Jahr später, am 18. Juli 1971, verabschiedete sich Pelé aus der Nationalmannschaft - mit gerade einmal 30 Jahren.

Geschäftsmann und Politiker

Nach seiner Spielerkarriere war Pelé als Geschäftsmann tätig. In Brasilien besaß er eine Radio-Station und eine Film-Produktionsgesellschaft sowie Hotels in Bahia. Im WM-Jahr 2006 wurde sein Jahreseinkommen mit PR- und Werbeauftritten auf etwa drei Millionen Euro geschätzt.

Mit sozialistisch gefärbten politischen Parolen und der Ankündigung, sich für das Amt des brasilianischen Staatspräsidenten zu bewerben, sorgte Pelé für Schlagzeilen. Im November 1989 bezeichnete er sich als "Sozialist aufgrund meiner religiösen Prägung" und kündigte an, er werde eine linksorientierte Partei gründen.

Zu einer politischen Karriere kam es schließlich Ende 1994, als ihn der frisch gewählte Staatspräsident Fernando Henrique Cardoso zum außerordentlichen Sportminister ernannte. Er war der einzige Schwarze unter 23 Ministern und der erste schwarze Minister in Brasilien. Der Politiker Pelé wollte die Korruption im brasilianischen Fußball bekämpfen. Er setzte sich außerdem für Kinder- und Jugendprojekte und den Breitensport ein.

Neymar würdigte Pelé

Brasiliens Fußball-Star Neymar da Silva Santos Júnior würdigte Pelé kürzlich in einem Video, das dessen Tochter Kely Nascimento bei Instagram veröffentlichte. "Wie ihr wisst, ist Pelé ein Teil meiner Geschichte", sagte er. Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain teilte mit, er sei von einem Sponsor nominiert worden, Pelé mit einer Trophäe als "Spieler der Geschichte" zu ehren. Einen solchen Spieler gebe es nur einmal. "König, unsere Liebe und unser Respekt für dich", sagte Neymar.

Seit Wochen litten das Land und die gesamte Fußballwelt mit Pelé. Anfang Dezember hatten seine Töchter Kely Nascimento und Flavia Arantes versucht, einen Bericht der Zeitung "Folha de São Paulo" zu zerstreuen, wonach Pelé nicht mehr auf die Chemotherapie anspreche und fortan palliativ - also sterbebegleitend - behandelt werde.

Während der WM in Katar gab es immer wieder Botschaften der Hoffnung auf dem Instagram-Account von "O Rei", dem König. Die brasilianische Nationalmannschaft verfolgte er demnach aus dem Krankenhauszimmer. Er gratulierte Superstar Neymar auf diesem Weg auch dazu, dass dieser Pelés Torrekord in der Nationalmannschaft eingestellt hat.

Das brasilianische Team spielte in Katar auch für ihn. Spieler und Fans sendeten ihrem Idol Genesungswünsche ins weit entfernte São Paulo. In einem seiner bislang letzten Beiträge gratulierte Pelé der argentinischen Nationalmannschaft um Lionel Messi zum Gewinn ihres dritten WM-Titels. Er würdigte auch die brillante Leistung von Frankreichs Starstürmer Kylian Mbappé im Finale.