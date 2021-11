Ausfall in mehreren Bundesländern Notrufe 110 und 112 gestört Stand: 11.11.2021 06:36 Uhr

Die Notrufnummern 110 und 112 waren am frühen Morgen in vielen Bundesländern nicht zu erreichen. Das teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit. Einige Regionen geben aber bereits wieder Entwarnung.

In mehreren Bundesländern sind am frühen Morgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Warnmitteilungen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz gab es unter anderem aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie aus den Großstädte Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt am Main. Die Ursache blieb zunächst unbekannt.

Die Polizei in Berlin teilte mit, Bürgerinnen und Bürger in Not sollten sich an die örtlichen Polizeiabschnitte wenden oder das Bürgertelefon unter 030 46644664 anrufen. An einer Lösung werde mit Hochdruck gearbeitet. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Rettungsdienste teilweise nur am Standort erreichbar

Aus dem Lagezentrum der Landesregierung Sachsen-Anhalt hieß es, Polizei und Rettungsdienste seien weder über das Mobil- noch über das Festnetz erreichbar. Im Notfall seien Polizei und Feuerwehr an ihren Standorten erreichbar.

In ganz Niedersachsen waren den Angaben zufolge neben den Notrufnummern auch die Amtsleitungen der Polizei und von Krankenhäusern von dem Ausfall betroffen. Auch zahlreiche Landkreise im nördlichsten Bundesland Schleswig-Holstein meldeten Störungen. Dort wurde um 6 Uhr für mehrere Städte wieder Entwarnung geben.

Ein Sprecher des Innenministeriums in Baden-Württemberg teilte am frühen Morgen ebenfalls mit, dass die Ursache der Störung noch unklar sei. Unbekannt sei auch, wann sie wieder behoben sein werde. Das Innenministerium bat die Menschen im Südwesten, bei Notfällen die örtlichen Polizeidienststellen anzurufen.

Erste Entwarnungen

Inzwischen gab es aber auch schon erste Entwarnungen: In den Kreisen Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön in Schleswig-Holstein waren der Notruf 110 und 112 telefonisch wieder erreichbar. Auch für Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie die Städte Kassel, Steinfurt und Mönchengladbach und Schwerin wurde inzwischen wieder Entwarnung gegeben.