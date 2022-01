Avatar Werner40 25.01.2022 • 12:31 Uhr

Die Parties sind doch nicht…

Die Parties sind doch nicht das Problem. Das Hauptproblem ist m.E., dass Cameron und Johnson ihrem Land durch ihre Politik geschadet haben, unterstützt durch das Mehrheitswahlsystem und dass keine Anpassung an moderne Staatsführung in Sicht ist, was z.B. auch für eine geschriebene Verfassung gilt.