eilmeldung Kampf gegen Hisbollah im Libanon Israel beginnt "lokal begrenzten" Bodeneinsatz Stand: 01.10.2024 02:10 Uhr

Das israelische Militär ist mit Bodentruppen im Süden des Libanon eingedrungen. Es handele sich um einen "lokal begrenzten" Einsatz. Die Armee spricht von "gezielten" Razzien gegen Hisbollah-Ziele in Dörfern nahe der israelischen Grenze.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Bodeneinsatz gegen die Terrororganisation Hisbollah im Südlibanon gestartet. Das teilte die Armee am frühen Morgen auf der Plattform X mit.

Vor einigen Stunden habe man "mit begrenzten, lokalisierten und gezielten Bodenangriffen auf der Grundlage präziser Geheimdienstinformationen gegen terroristische Ziele und Infrastruktur der proiranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon" begonnen.

Luftwaffe und Artillerie unterstützen Bodentruppen

Diese Ziele befänden sich in grenznahen Dörfern und stellten eine unmittelbare Bedrohung für israelische Gemeinden in Nordisrael dar. Die israelische Luftwaffe und die Artillerie unterstützten die Bodentruppen mit präzisen Angriffen auf militärische Ziele in diesem Gebiet.

Israel und die Schiitenmiliz Hisbollah feuern bereits seit Beginn des Gaza-Krieges vor fast einem Jahr mit Raketen oder Artillerie auf die jeweils andere Seite der Grenze. Der Konflikt hatte sich zuletzt dramatisch verschärft.

Seit Tagen greift das israelische Militär massiv Ziele in dem Nachbarland an, nach eigener Darstellung unter anderem Waffenlager der Hisbollah. Der Libanon meldete Hunderte Tote und Verletzte. Bei Luftangriffen tötete das israelische Militär zuletzt unter anderen Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah.

Erneut Ziele bei Beirut bombardiert

Agenturberichten zufolge bombardierte die israelische Luftwaffe am Abend erneut Ziele in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut. Schwarze Rauchwolken stiegen demnach über dem Gebiet in der Nähe des internationalen Flughafens auf.

Einem Bericht des israelischen Senders Kan zufolge soll eine Offensive vor allem gegen Einrichtungen der Eliteeinheiten der Hisbollah gerichtet sein. Eine Bodenoffensive sei nicht auf die Eroberung von Gebieten, sondern auf die Zerstörung militärischer Ziele ausgerichtet.