Unübersichtliche Lage in Kabul Mehrere Tote nach Anschlag vor Flughafen

Vor dem Flughafen von Kabul hat es mehrere Explosionen gegeben - offenbar handelt es sich um einen Selbstmordanschlag inmitten der dort auf Ausreise wartenden Männer, Frauen und Kinder. Mehrere Menschen wurden getötet.

Kurz vor dem Ende der internationalen Evakuierungsmission in Afghanistan hat sich die Lage in Kabul dramatisch zugespitzt: Außerhalb des Flughafens gab es mehrere Explosionen - ausgelöst offenbar durch einen oder mehrere Selbstmordattentäter. Das US-Verteidigungsministerium spricht von einem "komplexen Angriff", der mehrere Opfer zur Folge habe, darunter auch Amerikaner.

Unklarheit herrscht über die Zahl der Opfer: Das russische Außenministerium sowie ein Sprecher der radikalislamischen Taliban sprachen von mindestens 13 Toten, darunter auch Kinder. Andere Quellen, etwa die Nichtregierungsorganisation Emergency, sprachen von mindestens sechs Toten.

Pentagon-Sprecher John Kirby bestätigte zudem, dass es zu einer weiteren Explosion in einem nahe gelegenen Hotel gekommen sei.

Der afghanische Journalist Bilal Sarwari schrieb auf Twitter, ein Selbstmordattentäter habe sich in einer großen Menschenmenge an einem der Flughafentore in die Luft gesprengt. Mindestens ein weiterer Angreifer habe danach das Feuer eröffnet. Sarwari berief sich auf mehrere Augenzeugen in dem Gebiet.

Nach der Explosion hätten US-Soldaten an einem anderen Flughafengate Tränengas eingesetzt, um die Menschen auseinanderzutreiben, sagte ein Bewohner Kabuls, der an diesem Gate war. Er schätzte, zu dem Zeitpunkt hätten dort 2000 bis 4000 Menschen gestanden. Mehrere Frauen und Mädchen seien durch das Tränengas verletzt worden.

Nach Angaben des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr sind keine Einsatzkräfte der Bundeswehr betroffen. Nähere Informationen lägen aber noch nicht vor. In Kürze will sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer äußern.

Appell an Menschen, sich in Sicherheit zu bringen

Der französische Botschafter in Afghanistan, David Martinon, warnte bei Twitter vor einer womöglich drohenden weiteren Explosion. Wer sich an den Zugängen zum Flughafen aufhalte, solle sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen.

In den vergangenen Tagen hatte es zunehmend Warnungen vor Terroranschlägen des "Islamischen Staats" rund um den Flughafen in Kabul gegeben. Dort laufen die internationalen Evakuierungsflüge weiter. Tausende Menschen drängen sich dort trotz aller Warnungen und versuchen, in eine der mutmaßlich letzten Maschinen zu gelangen. Viele westliche Staaten haben ihren Einsatz inzwischen beendet - auch die Bundeswehr. Am Abend (Ortszeit) starteten laut übereinstimmenden Medienberichten die letzten Maschinen mit dem Ziel Taschkent in Usbekistan.

Seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban vor rund zwei Wochen hat die Bundeswehr nach eigenen Angaben mehr als 5200 Menschen aus Kabul evakuiert. Der zuständige General teilt in Berlin mit, darunter seien 4200 Afghanen und 505 Deutsche. Insgesamt seien Personen aus 45 Nationen ausgeflogen worden.

Die US-Streitkräfte flogen bis gestern rund 13.400 Personen aus Afghanistan aus. Damit steigt die Zahl der von den USA und ihren Alliierten seit dem 14. August evakuierten Menschen auf rund 95.700, teilt die amerikanische Regierung mit.