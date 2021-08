Lage in Afghanistan Explosion vor Flughafen von Kabul

Vor dem Flughafen von Kabul hat es nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums eine Explosion gegeben. Die Rede ist auch von Selbstmordattentätern vor Ort. Unklar sei noch, ob es Opfer gegeben hat.

Die Lage in Kabul ist kurz vor dem Ende der internationalen Evakuierungsflüge weiter unübersichtlich: Offenbar hat es außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt eine Explosion gegeben. ARD-Korrespondent Oliver Mayer berichtete, die Rede sei von einem Feuergefecht. Mehrere Selbstmordattentäter sollen sich in der Nähe des Flughafens aufhalten. Eine Offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, bestätigte die Meldungen von einer Explosion auf Twitter. Über mögliche Opfer sei bislang noch nichts bekannt. Das Ministerium werde weitere Details bekanntgeben, sobald diese verfügbar seien.

Der französische Botschafter in Afghanistan, David Martinon, warnte bei Twitter vor einer womöglich drohenden zweiten Explosion. Wer sich an den Zugängen zum Flughafen aufhalte, solle sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen.

In den vergangenen Tagen hatte es zunehmend Warnungen vor Terroranschlägen rund um den Flughafen in Kabul gegeben. Dort laufen auch heute die Evakuierungsflüge weiter. Am Mittwoch wurden nach US-Angaben rund 13.400 Personen aus Afghanistan ausgeflogen. Damit steigt die Zahl der von den USA und ihren Alliierten seit dem 14. August evakuierten Menschen auf rund 95.700, teilt die amerikanische Regierung mit. Andere Staaten wie Kanada haben ihre Bemühungen, Menschen auszufliegen, bereits eingestellt.

Auch der Bundeswehr bleiben nur noch wenige Stunden, um Menschen auszufliegen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, man habe alle betroffenen Personen gebeten, nicht mehr zum Flughafen zu kommen.

Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 5200 Menschen aus Kabul evakuiert. Der zuständige General teilt in Berlin mit, darunter seien 4200 Afghanen und 505 Deutsche. Insgesamt seien Personen aus 45 Nationen ausgeflogen worden.