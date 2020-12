Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer empfohlen. Stimmt nun noch die EU-Kommission zu, könnte direkt nach Weihnachten auch in Deutschland mit den Impfungen begonnen werden.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat wie erwartet grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer in der Europäischen Union gegeben. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA empfahl eine Zulassung des Impfstoffs. Die EMA sprach von einem "Meilenstein" bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Stimmt jetzt noch die EU-Kommission zu, was als wahrscheinlich gilt, ist der Impfstoff in der gesamten EU formell zugelassen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte unmittelbar nach der EMA-Entscheidung mit, die Kommission wolle noch im Tagesverlauf darüber entscheiden. "Nun werden wir schnell handeln", twitterte sie. Dies sei ein entscheidender Moment in den Bemühungen, sichere und wirksame Impfstoffe an die Europäer zu liefern.

Dann könnte unmittelbar nach Weihnachten auch in den Ländern der Startschuss für groß angelegte Impfkampagnen gegen das Coronavirus fallen, die - anders als etwa Großbritannien, oder die Schweiz - auf Notfallzulassungen verzichtet hatten. Auch in den USA wird bereits mit dem Wirkstoff BNT162b2 geimpft.

Impfreihenfolge ist festgelegt

Die EU-Impfstrategie sieht einen je nach Bevölkerungszahl festgelegten Schlüssel vor. Die nationalen Impfkampagnen sollen unmittelbar am 27. Dezember starten. Die Impfdosen hat die EU gemeinsam bestellt. Die Zahl der Impfdosen, auf deren Kauf die einzelnen Mitgliedstaaten Anspruch haben, richtet sich nach ihrer Bevölkerungszahl. Für Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn per Verordnung festgelegt, in welcher Reihenfolge die Bürger Anspruch auf eine Corona-Impfung haben.

Als erstes sind Menschen ab 80 Jahren sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen an der Reihe. Zweite Priorität haben Demenzkranke, sowie Menschen mit Trisomie 21 und Transplantationspatienten sowie Menschen in Asyl- oder Obdachlosenunterkünften. Zur dritten Gruppe gehören alle ab 60, weitere Risikopatienten sowie Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden, Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel und Saisonarbeiter.

15,50 Euro pro Impfdosis

Die EU zahlt für den von Biontech und Pfizer entwickelten Impfstoff einem internen Dokument zufolge 15,50 Euro pro Dosis. Das geht aus einem Schreiben hervor, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Der Preis wurde für insgesamt 300 Millionen Impfeinheiten ausgehandelt. Er liegt mit umgerechnet 18,90 Dollar etwas unter dem, was die USA mit 19,50 Dollar pro Impfeinheit für die ersten 100 Millionen Dosen desselben Mittels zahlen. Das EU-Dokument mit dem Preis ist datiert auf den 18. November und wurde EU-intern weitergeleitet, nachdem die Gemeinschaft am 11. November ihre Liefervereinbarung mit Pfizer und Biontech verkündet hatte.