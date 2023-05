Trauer um Tina Turner Die "Queen of Rock" ist tot Stand: 24.05.2023 21:29 Uhr

Sie war eine der erfolgreichsten Rock-Musikerinnen überhaupt: Tina Turner. Nun ist die unangefochtene Königin des Rock im Alter von 83 Jahren in ihrer Wahlheimat Schweiz gestorben.

Sie füllte über Jahrzehnte weltweit Konzerthallen und Stadien, sang einen Nummer-Eins-Hit nach dem anderen - mit unverwechselbar-rauchiger Soul-Stimme und unvergleichlicher Energie: Musik-Ikone Tina Turner. Nun ist die "Queen of Rock" nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in Küsnacht in der Schweiz gestorben, wo sie seit Jahrzehnten zu Hause war. "Mit großer Trauer geben wir das Ableben von Tina Turner bekannt", hieß es auf der Instagram-Seite der Sängerin. Turner habe Millionen Fans auf der ganzen Welt begeistert.

Aus einfachen Verhältnissen

Turner - 1939 im US-Bundesstaat Tennessee in einer Baumwollpflücker-Familie geboren - war eine der weltweit einflussreichsten und erfolgreichsten Rock-Musikerinnen. Ihre Karriere begann sie in den 1960er-Jahren, damals noch als Background-Sängerin unter Bandleader Ike Turner, den sie 1962 heiratete. Mitte der 1970er-Jahre trennte sich das Paar - Ehemann Ike misshandelte sie. Mit 37 Jahren flüchtete Turner vor ihm und gab alle finanziellen Ansprüche aus dem gemeinsamen Musikschaffen auf, um schnell durch die Scheidung zu kommen.

Tina Turner auf ihrer Abschiedstour: Unverwechselbare Stimme, unvergleichliche Energie

Steile Solo-Karriere

In den folgenden Jahren startete Tina Turner - mit Mitte 40 - eine kometenhafte Solo-Karriere und wurde mit Titeln wie "The Best", "What's Love got to do with it" oder "We Don't Need Another Hero" weltberühmt. Mit 45 schaffte sie den Durchbruch mit ihrem Album "Private Dancer". Sie gewann vier Grammys und füllte fortan die größten Säle und Stadien der Welt. Als sie in Rio de Janeiro 1988 vor mehr als 180.000 Zuschauern sang, kam sie mit dem Riesenpublikum ins Guinness-Buch der Rekorde. Auch für Zehntausende Fans in Deutschland wurden Konzerte zu unvergesslichen Erlebnissen, zuletzt 2009 in Köln, Berlin, Hamburg und München.

Zum beruflichen Erfolg kam das private Glück: In den 1980er-Jahren lernte Turner ihren zweiten Mann kennen: den Kölner Musikmanager Erwin Bach. Mit ihm lebte sie seit den 1990er Jahren am Zürichsee in der Schweiz. Turner nahm später auch die Schweizer Staatsbürgerschaft an.

2009 - im Alter von 69 Jahren - ging Tina Turner zum letzten Mal auf Tour. Anschließend lebte sie zurückgezogen und genoss nach eigenen Angaben nach Jahrzehnten harter Arbeit fortan das Leben ohne Verpflichtungen. Zu ihrem 80. Geburtstag schickte sie noch einmal eine Videobotschaft an ihre Fans: "Ich seh toll aus. Ich fühle mich gut. Ich habe einige ernsthafte Krankheiten überstanden. Und eine zweite Chance bekommen. Ich bin glücklich", sagte sie da.