Corona-Pandemie WHO hebt Corona- Gesundheitsnotstand auf Stand: 05.05.2023 15:54 Uhr

Die Corona-Pandemie gilt nicht mehr als internationaler Gesundheitsnotstand. Das entschied die Weltgesundheitsorganisation. Weltweit sind infolge der Pandemie mindestens 20 Millionen Menschen gestorben.

Mehr als drei Jahre nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Verbreitung des Coronavirus zu einer weltweiten Pandemie erklärt hatte, hat die Organisation den internationalen Gesundheitsnotstand wieder aufgehoben.

Den internationalen Gesundheitsnotstand hatte die WHO bereits Ende Januar 2020 aufgrund der rasanten Ausbreitung des Virus in China ausgerufen. Es handele sich um eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite", begründete sie damals diesen Schritt. Weltweit seien mindestens 20 Millionen Menschen infolge einer Infektion mit dem Virus ums Leben gekommen, wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus mitteilte.

Nach wie vor entscheiden die einzelnen Staaten trotzdem noch über die Maßnahmen, welche sie zum Schutz vor der Infektionskrankheit verhängen. In Deutschland waren am 7. April die letzten noch gültigen Auflagen, wie etwa die Maskenpflicht in Arztpraxen, ausgelaufen.

