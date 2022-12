Eilmeldung Top-Thema Frankreich steht nach 2:1-Sieg gegen England im WM-Halbfinale Stand: 10.12.2022 22:03 Uhr

Mit Frankreichs 2:1-Sieg über England steht das letzte Team für das Halbfinale fest. Der Titelverteidiger von 2018 trifft am Mittwoch auf Marokko.

Titelverteidiger Frankreich ist bei der Fußball-WM in Katar ins Halbfinale eingezogen. Der zweimalige Weltmeister setzte sich in Al-Chaur mit 2:1 (1:0) gegen England durch und spielt am Mittwoch gegen Marokko um die Endspielteilnahme. Aurélien Tchouaméni (17. Minute) und Olivier Giroud (78.) trafen im Al-Bait Stadion für die Équipe Tricolore von Trainer Didier Deschamps. Englands Kapitän Harry Kane konnte nur zwischenzeitlich per Elfmeter ausgleichen (54.), einen weiteren Strafstoß verschoss er (84.).

Die Engländer müssen damit weiter auf den nächsten großen Titel seit dem WM-Triumph von 1966 warten. Frankreich hingegen wandelt auf den Spuren der legendären brasilianischen Auswahl, die 1962 den WM-Titel zum zweiten Mal in Folge gewonnen hatte.