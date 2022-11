Eilmeldung Top-Thema "NSU 2.0"-Prozess: Angeklagter muss fast sechs Jahre in Haft Stand: 17.11.2022 12:48 Uhr

Im Prozess um die "NSU 2.0"-Drohschreiben ist der Angeklagte zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Nach Auffassung der Richter am Landgericht in Frankfurt am Main hatte der 54-jährige Mann eine Serie hasserfüllter und rassistischer Drohschreiben an Personen des öffentlichen Lebens gerichtet.

Weitere Informationen in Kürze.