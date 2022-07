Eilmeldung Top-Thema 5 Tote bei Schüssen auf Parade zum US- Unabhängigkeitstag in Chicagoer Vorort Stand: 04.07.2022 19:40 Uhr

Bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA sind in einem Vorort von Chicago im Bundesstaat Illinois Schüsse gefallen. Dabei wurden nach Polizeiangaben fünf Menschen getötet und mindestens 16 weitere verletzt. Wer die Schüsse in Highland Park abfeuerte, ist unklar. Die Bürgermeisterin forderte die Menschen auf, sich von der Innenstadt fernzuhalten. Das Fest zum 4. Juli wurde abgesagt.

Weitere Informationen in Kürze.