Eilmeldung Top-Thema NATO will Zahl der schnellen Eingreifkräfte drastisch erhöhen Stand: 27.06.2022 13:23 Uhr

Die NATO will die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte von derzeit etwa 40.000 auf mehr als 300.000 Soldatinnen und Soldaten erhöhen. Das kündigte Generalsekretär Stoltenberg vor dem Gipfeltreffen der 30 Mitgliedstaaten in Madrid an.

