US-Notenbank verkündet höchste Leitzinserhöhung seit knapp drei Jahrzehnten Stand: 15.06.2022 20:06 Uhr

Im Kampf gegen die hohe Inflation hebt die US-Notenbank Fed den Leitzins so kräftig an wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss eine Erhöhung um 0,75 Punkte auf die neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. An den Finanzmärkten war angesichts der jüngst überraschend auf 8,6 Prozent gestiegenen Teuerungsrate ein Schritt in dieser ungewöhnlichen Größe erwartet worden.

