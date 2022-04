Eilmeldung Top-Thema Medien: Steinmeier räumt erstmals Fehler in Russland-Politik ein Stand: 04.04.2022 16:26 Uhr

Bundespräsident Steinmeier hat erstmals Fehler in seiner Russland-Politik eingestanden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sagte er in seinem Amtssitz Schloss Bellevue: "Mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler."

Weitere Informationen in Kürze.