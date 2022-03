Eilmeldung Top-Thema Putin sichert Scholz Möglichkeit von Gaszahlungen in Euro zu Stand: 30.03.2022 19:34 Uhr

Nach Angaben der Bundesregierung hat der russische Präsident Putin in einem Telefonat mit Kanzler Scholz erklärt, dass sich beim Bezahlen der russischen Gaslieferungen für die europäischen Vertragspartner nichts ändern werde. Die Zahlungen würden demnach weiterhin ausschließlich in Euro ergehen und wie üblich an die Gazprom-Bank überwiesen, die nicht von den Sanktionen betroffen sei. Die Bank konvertiere dann das Geld in Rubel.

Weitere Informationen in Kürze.