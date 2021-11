Eilmeldung Top-Thema Kanzleramtsminister Braun kündigt Kandidatur für CDU-Vorsitz an Stand: 11.11.2021 15:58 Uhr

Kanzleramtsminister Helge Braun hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt. Braun werde der Landespartei in Hessen am Freitag bei einer Landesvorstandssitzung die Gründe für seine Bewerbung vorstellen, bestätigte ein Sprecher der hessischen CDU-Landtagsfraktion mehreren Medien. Offiziell nominiert werde er durch seinen Heimatkreisverband in Gießen.

Weitere Informationen in Kürze.