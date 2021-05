Eilmeldung Bundesliga-Finale Bremen steigt ab - Köln in der Relegation

Werder Bremen steigt nach 41 Jahren wieder aus der Fußball-Bundesliga ab. Der 1. FC Köln rettete sich durch ein 1:0 gegen den bereits abgestiegenen FC Schalke 04 als 16. in die Relegation. Bielefeld hält die Klasse.

Werder Bremen steht als zweiter Absteiger nach Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga fest. Die Norddeutschen rutschten durch das 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag am Samstag noch auf Platz 17. Durch einen 1:0-Sieg gegen Schalke rettete sich der 1. FC Köln in die Relegation. Arminia Bielefeld gewann 2:0 in Stuttgart und spielt auch kommende Saison in der Bundesliga.

Auch Werder-Legende Thomas Schaaf konnte den ersten Abstieg von Werder Bremen seit 41 Jahren nicht verhindern. Er war als Interimstrainer für die letzte Partie der Saison eingesprungen. Nachdem sich die Bremer in der vergangenen Saison noch in der Relegation hatten retten können, geht es für den viermaligen deutschen Meister nun in die zweite Liga. Angesichts auch der dramatischen finanziellen Situation steht Werder damit vor einer schwierigen und ungewissen Zukunft.

Köln durfte dagegen aufatmen. Sebastian Bornauw verhinderte mit seinem Tor den siebten Abstieg.Der belgische Nationalspieler köpfte gegen Schalke 04 vier Minuten vor Schluss das Siegtor.

Weitere Informationen in Kürze.