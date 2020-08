Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will Katja Kipping nicht erneut als Vorsitzende der Linkspartei antreten. Das erklärte sie in mehreren Parteigremien. In einem Brief an ihre Partei schreibt sie, für sei es ab dem kommenden Bundesparteitag an der Zeit, etwas Neues zu beginnen.

Weitere Informationen in Kürze.