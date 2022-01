Coronavirus in Deutschland Bundesrat stimmt neuen Quarantäneregeln zu Stand: 14.01.2022 11:20 Uhr

Die neuen Corona-Quarantäneregeln können nun in Kraft treten. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat einer entsprechenden Verordnung zu. So müssen unter anderem geboosterte Kontaktpersonen von Infizierten nicht mehr in Quarantäne.

Die neuen Quarantäneregeln für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen können in Kraft treten. Auch der Bundesrat hat nach dem Bundestag einer Verordnung zugestimmt, die dafür einen rechtlichen Rahmen schafft.

Den neuen Regeln zufolge müssen Infizierte und deren Kontaktpersonen nur noch zehn Tage in Isolation oder Quarantäne. Bisher waren 14 Tage üblich. Betroffene sollen sich bereits nach sieben Tagen frei testen können.

Keine Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen

Kontaktpersonen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben oder innerhalb der vergangenen drei Monate vollständig geimpft oder genesen sind, müssen nicht mehr in Quarantäne. Für Kinder, Jugendliche und Beschäftigte im Gesundheitswesen gelten Ausnahmeregeln.

Die kürzeren Quarantänezeiten sollen dafür sorgen, dass auch bei stark steigenden Infektionszahlen wichtige Versorgungsbereiche nicht zusammenbrechen.

Lauterbach sieht mögliches Pandemie-Ende kommen

Vor der Abstimmung Im Bundesrat sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, er sehe ein Ende der Pandemie kommen. Es gebe die Möglichkeit, die Pandemie in Deutschland in diesem Jahr zu beenden, so Lauterbach. Nun müsse diese Möglichkeit auch genutzt werden. Nicht jedes Land sei dazu in der Lage. "Wir sind privilegiert", sagt der SPD-Politiker.