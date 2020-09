Amy Coney Barrett soll der verstorbenen Richterin Ginsburg im Supreme Court nachfolgen. Das erklärte US-Präsident Trump im Weißen Haus. Ihre Wahl würde die konservative Mehrheit in dem Gremium festigen.

US-Präsident Donald Trump hat die konservative Juristin Amy Coney Barrett für den freien Sitz am Obersten Gericht der USA nominiert. Trump gab seine Entscheidung bei einer Zeremonie in Washington bekannt. Die 48-jährige Barrett soll Nachfolgerin der vergangene Woche verstorbenen Liberalen-Ikone Ruth Bader Ginsburg werden.

Die konservative Juristin Barrett ist 48 Jahre alt, wurde in New Orleans geboren. Bundesrichterin ist sie seit 2017, benannt von Trump. Parallel fungiert sie als Hochschullehrerin an der Notre Dame Law School, wo sie selber studiert hatte. Barrett stand schon 2017 auf der Anwärterliste für eine Verfassungsrichterstelle.

Senat soll noch vor Präsidentenwahl abstimmen

Die Republikaner im US-Senat sollen nach den Worten ihres Mehrheitsführers Mitch McConnell bereits "in den kommenden Wochen" über die Einsetzung Barretts abstimmen. Trump hätte mit seiner Wunschkandidatin "keine bessere Entscheidung" treffen können, erklärte McConnell. Er freue sich darauf, Barrett kommende Woche zu treffen.

Trump nominiert konservative Juristin Barrett für Obersten Gerichtshof (unkommentiertes Material)

26.09.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-762375~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Favoritin der religiösen Rechten

Politisch gilt die praktizierende Katholikin als Favoritin der religiösen Rechten in den USA, vor allem wegen ihrer kritischen Haltung zu Abtreibungen. Die sogenannten Evangelikalen sind eine wichtige Wählergruppe für Trump. Wenn der Senat Barrett bestätigt, dann werden künftig die Konservative am Supreme Court eine deutliche Mehrheit in dem neunköpfigen Gremium haben, mit sechs zu drei Stimmen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die neuen Mehrheitsverhältnisse einen politischen und gesellschaftlichen Rechtsruck nach sich ziehen werden. So könnten das liberale Abtreibungsrecht eingeschränkt und die Gesundheitsreform der Obama-Präsidentschaft komplett gekippt werden.

Ob die rasche Nachbesetzung der Obersten Richterstelle Präsident Trump wirklich einen Wahlkampfvorteil verschaffen wird, ist nicht ausgemacht. Einer aktuellen Umfrage zufolge würden knapp 60 Prozent aller Amerikaner es vorziehen, wenn die neue Verfassungsrichterin erst nach der Präsidentschafts- und Kongresswahl am 3. November benannt worden wäre - ausgewählt vom Wahlsieger und bestätigt vom dann neu zusammengesetzten Kongress.

Mit Informationen von Sebastian Hesse, ARD-Studio Washington