Großeinsatz der Polizei in Österreich Mehrere Tote nach Amoklauf an Schule in Graz Stand: 10.06.2025 14:14 Uhr

Bei einem Amoklauf in einer Schule in Graz sind neun Menschen getötet worden. Auch der mutmaßliche Täter ist laut der Polizei tot. Bei dem Angreifer soll es sich um einen Schüler handeln. Kanzler Stocker sprach von einer "nationalen Tragödie".

Nach den Schüssen am Bundes-Oberstufenrealgymnasium (BORG) im österreichischen Graz hat die Polizei zehn Todesopfer bestätigt. Es gebe auch mehrere Schwerverletzte, schrieb die Polizei bei Bluesky.

Die Bürgermeisterin von Graz, Elke Kahr, sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA, dass sieben Schüler unter den Toten seien. Die Polizei teilte weiterhin mit, dass die Schule evakuiert wurde. Alle Personen wurden zu einem sicheren Treffpunkt gebracht. Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern würden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Polizei: Täter handelte alleine

"Derzeit wird von einem Täter ausgegangen. Gesicherte Lage - keine Gefahr", schrieb die Polizei weiter. Die APA hatte sie zuvor mit den Worten zitiert, es könne sich um eine "Amoklage" handeln. Auch das Innenministerium bestätigte, dass nicht von einem zweiten Täter ausgegangen werde.

Bei dem Angreifer handelte es sich laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten um einen 22-jährigen ehemaligen Schüler des BORG. Er soll zwei Waffen, eine Pistole und eine Schrotflinte, mit sich geführt und in seinem früheren Klassenraum geschossen haben. Dem Bericht zufolge hat er die Waffen legal besessen.

Im südösterreichischen Graz ist es an einer Schule zu einem Amoklauf gekommen.

Mehr als 160 Rettungskräfte im Einsatz

Laut Polizeiangaben waren bei dem Einsatz in der Dreierschützengasse in Graz Spezialkräfte beteiligt. Wie ein Sprecher des örtlichen Roten Kreuzes der Nachrichtenagentur dpa sagte, waren zudem mehr als 160 Rettungskräfte im Einsatz. Sie seien mit 65 Fahrzeugen angerückt. Auch mehrere Hubschrauber kamen zum Einsatz. Ein spezieller Alarmplan des Landes für die Versorgung zahlreicher Verletzte sei aktiviert worden.

Man sei zu Beginn der Lage als Annahme von rund 50 Verletzten ausgegangen, so Stefan Loseries vom Österreichischen Roten Kreuz weiter. Darauf hätten die Kliniken ihr Kapazitäten zur Versorgung von Verletzten gemeldet.

Die Bevölkerung wurde angehalten, den Bereich rund um die Bildungseinrichtung zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte vor Ort Folge zu leisten. Die Polizei rief Schaulustige auf, keine Bilder oder Videos von dem Geschehen und dem Einsatz an der Schule in sozialen Netzwerken hochzuladen. Sie bat stattdessen darum, entsprechendes Material auf einer Seite des Innenministeriums hochzuladen. Hinweise würden auch bei jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

"Dieser Horror ist nicht in Worte zufassen"

Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen zeigte sich angesichts der Geschehnisse in Graz tief erschüttert. "Dieser Horror ist nicht in Worte zufassen", schrieb der Bundespräsident auf X. Es gebe in diesem Moment nichts, was in diesem Moment den Schmerz von Eltern und Großeltern, von Geschwistern, Freunden und Freundinnen lindern könne. "Österreich trauert." Jetzt sei Zusammenhalt geboten. "Heute und in den schweren Tagen, die kommen, wird unser Land zeigen, dass in diesem Miteinander seine Stärke liegt", so Van der Bellen weiter.

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sagte angesichts der Geschehnisse alle Termine ab und berief einen Krisenstab ein. "Der Amoklauf an einer Schule in Graz ist eine nationale Tragödie, die unser gesamtes Land tief erschüttert", schrieb er auf der Plattform X. "Durch diese unfassbare Tat wurden Jugendliche plötzlich aus dem Leben gerissen, das sie noch vor sich hatten." Es gebe keine Worte für den Schmerz und die Trauer. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) befindet sich auf dem Weg nach Graz.

Auch die EU-Kommission äußerte ihre Anteilnahme. "Wir möchten den Familien der Opfer und der ganzen Stadt Graz unser tiefstes Beileid aussprechen", sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. "Wir stehen gemeinsam in Trauer und suchen nach Klarheit nach diesem schrecklichen Ereignis in einer Schule". Es seien "absolut schreckliche und tragische Nachrichten".