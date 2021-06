Bundesrat lehnt Gesetz ab Kein Ganztagsanspruch für Grundschüler

Vorerst wird es keinen rechtlichen Anspruch von Grundschülern auf Ganztagsbetreuung geben. Der Bundesrat lehnte ein Gesetz der Regierung ab. Nun muss ein Ausschuss vermitteln. Die Länder wollen mehr Geld vom Bund.

Das Gesetz der Großen Koalition zum Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern ist vorerst gescheitert. Die Länderkammer stimmte dem Vorhaben nicht zu und rief den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag an. Die Länder fürchten, finanziell überfordert zu werden. Grundschulkinder sollen nach Plänen der Regierung von 2026 an einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz erhalten.

Der Bundestag hatte das Gesetz vor zwei Wochen beschlossen. Damit es in Kraft treten kann, muss nun im Vermittlungsverfahren eine Einigung zwischen Bund und Ländern gefunden werden. Das Gremium könnte demnächst tagen, Bundestag und Bundesrat könnten dann im September eine etwaige Einigung billigen.

"Rechtsanspruch mit der Brechstange"

Die Länder monieren, die Kosten des Ausbaus seien zu niedrig angesetzt worden. Sie verlangen vom Bund, einen größeren Anteil der Investitionskosten und der auf Dauer anfallenden Betriebskosten zu übernehmen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, es reiche nicht, einen Rechtsanspruch einzuführen. Die Länder bräuchten auch die notwendigen Mittel, ihn umzusetzen. "Der Bund gibt den großen Familienversteher, bleibt aber sehr bescheiden bei der Verantwortung, das auch zu finanzieren", kritisierte Kretschmann. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) warf dem Bund vor, den Rechtsanspruch "mit der Brechstange" durchsetzen zu wollen.

Die amtierende Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) äußerte sich nach der Abstimmung enttäuscht. "Kinder und Familien in unserem Land haben dieses Signal nicht verdient." sagte sie. Der Bund sei den Ländern an vielen Stellen sehr weit entgegenkommen. Gemeinsame Aufgabe sei es jetzt, schnell eine Lösung zu finden, damit das Gesetz doch noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten könne.

Kosten von 4,5 Milliarden Euro im Jahr

Um die Acht-Stunden-Betreuung in der Grundschule war lange gerungen worden. Geplant ist eigentlich, dass jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommt. Es wird davon ausgegangen, dass dafür bis zu eine Million zusätzliche Plätze geschaffen werden müssen. Milliardeninvestitionen in Räume und Ausstattung sind nötig.

Hinzu kommen geschätzte Personal- und Betriebskosten von bis zu 4,5 Milliarden Euro im Jahr. Der Bund will den Ländern nach bisherigen Plänen 3,5 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung stellen und sich langfristig mit knapp einer Milliarde Euro jährlich an den laufenden Betriebskosten beteiligen. Die Länder kritisieren das als zu niedrig und fordern, dass der Bund die Hälfte der Betriebskosten übernimmt.

Ganztagsplätze sollen es Eltern erleichtern, Beruf und Familie zu vereinbaren, und die Lernchancen für Kinder aus bildungsfernen Familien erhöhen. Für Krippen- und Kindergartenkinder gibt es bereits einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.