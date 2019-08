Weltkriegsgedenken in Polen Steinmeier bittet um Vergebung

Von einem "Terrorangriff" wird Bundespräsident Steinmeier 80 Jahre nach dem Angriff auf Wielun sprechen. Er will Polen für die "deutsche Gewaltherrschaft" um Vergebung bitten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Polen 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs um Vergebung bitten. Steinmeier war am Abend nach Polen gereist, um am Sonntagmorgen an der Gedenkfeier in Wielun teilnehmen zu können.

"Ich verneige mich vor den polnischen Opfern der deutschen Gewaltherrschaft", heißt es in dem vorab veröffentlichten Redemanuskript des Bundespräsidenten. Deutschland nehme die Verantwortung an, "die unsere Geschichte uns aufgibt."

"Wir wollen und wir werden uns erinnern."

"Wielun war ein Fanal"

1939 flog die deutsche Luftwaffe mehrere Angriffe auf Wielun. Mindestens 1000 der damals rund 15.000 Einwohner kamen ums Leben. Nahezu zeitgleich kam es zu den ersten Angriffen der Deutschen auf der Halbinsel Westerplatte bei Danzig.

"Wielun muss in unseren Köpfen und in unseren Herzen sein", sagte Steinmeier weiter:

"Wielun war ein Fanal, ein Terrorangriff der deutschen Luftwaffe und ein Vorzeichen für alles, was in den kommenden sechs Jahren folgen sollte."

Zudem zeigte er sich dankbar über die Bereitschaft Polens zur Versöhnung: "Deutschland wird immer dankbar dafür sein, dass es nach dem, was Deutsche den Menschen von Wielun und Millionen Menschen auf unserem Kontinent angetan haben, wieder aufgenommen wurde in den Kreis der Europäer."

Aus dem Archiv Zweiter Weltkrieg: Es begann in Wielun

Auch Merkel reist nach Polen

Bisher hatten Gedenkfeierlichkeiten hauptsächlich auf der Halbinsel Westerplatte stattgefunden. In diesem Jahr sind in Wielun neben der Zeremonie auf dem Marktplatz auch eine Kranzniederlegung und Treffen mit Zeitzeugen geplant. Auch Polens Präsident Andrzej Duda will daran teilnehmen.

Anschließend wollen beide Politiker nach Warschau reisen, um an einer weiteren Gedenkfeier teilzunehmen, zu der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Vizepräsident Mike Pence erwartet werden.