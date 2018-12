Weihnachtliches Kulturerbe Seit 200 Jahren "Stille Nacht"

"Stille Nacht, heilige Nacht" - die Zeilen dieses Weihnachtsliedes singen Menschen in 250 Sprachen. Zum ersten Mal erklang es vor 200 Jahren in Oberndorf in Österreich - dort feiert man Jubiläum.

Von Clemens Verenkotte, ARD-Studio Wien

Lachend und ein wenig nervös bereitet sich eine Touristengruppe auf ihren Auftritt vor. Sie hat es sich fest vorgenommen, vor der kleinen "Stille Nacht Kapelle" in Oberndorf in Österreich das Weihnachtslied mit demselben Titel zu intonieren. Am 24. Dezember 1818 ist es zum ersten Mal erklungen - an dieser Stelle.

Das ganze Jahr über zieht Oberndorf am Ufer der Salzach Besucher aus aller Welt an. Jetzt - zu den Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag - wird mit besonders vielen Touristen gerechnet.

Nur zum eigentlichen Anlass singen

Vorsorglich gilt für die 5000 Einwohner große Gemeinde ab dem Mittag des 24. Dezember ein generelles Busfahrverbot. Mit Shuttlediensten werden die Besucher von einem außerhalb gelegenen Busparkplatz zur "Stille Nacht Kapelle" gebracht. Für Einheimische liegt die besondere Beziehung zu dem weltweit berühmten Weihnachtslied darin, es nur zum eigentlichen Anlass zu singen.

"Da wir Oberndorfer sind und mit dem Lied groß geworden sind, ist das Weihnachten pur", sagt eine Bewohnerin des Ortes. "Es kommt erst am 24. Wir spielen es wirklich nicht vorher. Und mit dem Lied ist dann wirklich Weihnachten. Und mit dem Lied geht es los." Es sei ein sehr friedliches Lied, sagt sie. "Ein sehr schönes Lied, ja."

"In Österreich eine gewisse Zurückhaltung"

Michael Neureiter ist Präsident der "Stille Nacht Gesellschaft". "Wir halten nichts davon, dass man das ganze Jahr über das Lied erklingen lässt", sagt er. "Wir haben in Österreich eine gewisse Zurückhaltung und singen das Lied eigentlich erst am Heiligen Abend und am Christtag, auch wenn es hier im 'Stille Nacht Bezirk' erklingt."

Von Kindesbeinen an hat Neureiter eine einzigartige Verbindung zum legendären Weihnachtslied - sowie auch zu dessen Komponisten Franz Xaver Gruber. "Ich bin in demselben Haus, in dem Franz Xaver Gruber im 19. Jahrhundert lebte, im 20. Jahrhundert aufgewachsen." Gruber habe 28 Jahre seines Lebens in dem Haus gegenüber der Stadtpfarrkirche verbracht. "Bei mir waren es nur 24, bis zur Verehelichung", sagt Neureiter.

Die "Stille Nacht Kapelle" in Oberndorf, Österreich. Das Lied, das der Kapelle den Namen gab, wurde 2011 zum "Immateriellen Kulturerbe Österreichs" erklärt.

Friedensbotschaft in 250 Sprachen

Wie kein Zweiter verfügt der langjährige Präsident der Gesellschaft über umfangreiche Kenntnisse über die Entstehung und Verbreitung des Liedes, das die UNESCO auf seine Initiative hin im Jahr 2011 zum "Immateriellen Kulturerbe Österreichs" erklärte. Die Friedensbotschaft, die von dem in über 250 Sprachen übersetzten Weihnachtslied ausgehe, liegt Neureiter besonders am Herzen.

Wie er und seine Familie daheim den Heiligen Abend verbringen? "Bei uns ist es so, dass wir am Abend des Heiligen Abends beginnen mit der Räucherung des Hauses, wo wir für für unsere Wohnräume und unsere Familie beten", sagt Neureiter. Danach gebe es Abendessen "mit Bratwürstlern wie es bei uns auch Standard ist - im Salzburgischen zumindest". Dann lese jemand aus dem Lukas-Evangelium. "Und anschließend wird das Wohnzimmer betreten, und die Kerzen werden zum Brennen gebracht. Und dann erklingt das Lied mit der Gitarre, die ich in jungen Jahren auch zu spielen gelernt habe."