Spannungen in Jerusalem Verletzte bei Zusammenstößen an Al-Aksa-Moschee Stand: 15.04.2022 08:03 Uhr

Spannungen sind in Jerusalem erwartet worden, wenn Juden, Christen und Muslime ihre heiligen Feste an einem Tag feiern. Schon am frühen Morgen kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei.

An der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem ist es am frühen Morgen zu Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern gekommen. Dabei wurden nach Angaben von Sanitätern mindestens 59 Palästinenser verletzt. Sie wurden laut Palästinensischem Rotem Halbmond in Krankenhäuser gebracht. Über den Auslöser der Gewalt ist bislang nichts bekannt.

Die für den Tempelberg zuständige muslimische Stiftung erklärte, Polizisten seien nach dem frühmorgendlichen Gebet in großer Zahl in die Stätte eingedrungen, als sich Tausende Gläubige dort aufhielten.

Videos, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigten Palästinenser, die mit Steinen warfen und Polizisten, die Tränengas und Blendgranaten abfeuerten. Der Stiftung zufolge wurde einer der Aufseher an der Moschee von einem Gummigeschoss ins Auge getroffen.

Drei heilige Feste

Die Moschee ist die drittheiligste Stätte des Islams. Sie steht auf einem Hügel, der als Tempelberg heiligste Stätte der Juden ist. Dort kommt es seit Jahrzehnten zu Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Am heutigen Freitag werden inmitten des muslimischen Fastenmonats Ramadan Zehntausende Gläubige in der Moschee erwartet.

Die Spannungen sind aktuell besonders hoch, weil in diesem Jahr der Ramadan, das jüdische Pessach-Fest und das christliche Ostern zeitlich zusammenfallen.