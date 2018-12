In der Türkei sind mindestens sieben Menschen gestorben, als am frühen Morgen ein Hochgeschwindigkeitszug mit einer Lokomotive kollidierte. Nach ersten Angaben gab es mindestens 46 Verletzte.

Bei einem Zugunglück in der türkischen Hauptstadt Ankara hat es am frühen Morgen zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Gegen 6.30 Uhr Ortszeit (4:30 Uhr deutscher Zeit) war nahe der Station Marsandiz ein Schnellzug mit einer Lokomotive zusammengestoßen, die Wartungsarbeiten an der Strecke ausführen sollte.

Dabei entgleisten mindestens zwei Waggons und prallten gegen eine Fußgängerbrücke, die daraufhin auf den Zug stürzte. Der Schnellzug war in Richtung der Provinz Konya in der Zentraltürkei unterwegs.

Erste Bilder zeigen umgestürzte Waggons, zerrissenes Metall und Bergungsarbeiten. Der Unfallort liegt nahe der Station Marsandiz, wo es eine Anlage zur Wartung von Zügen gibt. Gouverneur Vasip Sahin sagte am Unglücksort: "Wir hoffen, dass die Zahl der Opfer nicht weiter steigt."

Staatsanwaltschaft ermittelt

Auch wieso gleichzeitig zwei Züge auf dem selben Gleis fuhren, konnten die Behörden zunächst nicht beantworten. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge hat die Staatsanwaltschaft in Ankara eine Untersuchung eingeleitet.

Es ist bereits der zweite schwere Zugunglück in der Türkei in diesem Jahr. Im Juli waren im Nordwesten der Türkei 24 Menschen getötet und hunderte verletzt worden.