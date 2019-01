Bei einem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt in Dänemark sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Zug wurde von einem Gegenstand getroffen. In der Region herrschte ein Unwetter.

Auf der Brücke über den Großen Belt (Storebaelt) in Dänemark sind bei einem Zugunglück sechs Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Dänische Bahngesellschaft DSB.

Der in Odense gestartete Zug war gegen 7.30 Uhr von einem Gegenstand getroffen worden und hatte hart bremsen müssen. Möglicherweise habe sich die Plane oder das Dach eines entgegenkommenden Güterzuges gelöst und dann den Personenzug getroffen, berichteten dänische Medien. Ein Sprecher der Polizei auf Fünen sagte, er könne noch keine Einzelheiten zu dem Unglück nennen. Klar sei aber, dass der Passagierzug von einem "Gegenstand" getroffen worden sei. An Bord des Zugs waren 131 Passagiere und drei Zugbegleiter.

Der beschädigte Frachtzug nach dem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt in Dänemark.

Brücke gesperrt

Die Verbindung über den Großen Belt verbindet Ost- und Westdänemark. Sie ist insgesamt 18 Kilometer lang und besteht aus zwei Brücken und einem Tunnel. Die Bahnverbindung wurde 1997 eröffnet.

Die Brücke wurde zunächst wegen heftigen Windes für den Autoverkehr gesperrt, sie ist inzwischen wieder in Richtung Seeland befahrbar. In weiten Teilen Skandinaviens hatte zuvor heftiger Wind zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Auch der Fährverkehr wurde durch den Sturm beeinträchtigt. In Schweden fiel der Strom in mehr als 100.000 Haushalten aus.