Ein Foto von jungen Demonstranten in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum ist zum Welt-Pressefoto gekürt worden. Das am 19. Juni 2019 aufgenommene Bild des japanischen AFP-Fotografen Yasuyoshi Chiba zeigt, wie ein junger Mann umgeben von anderen Demonstranten im Dunklen inbrünstig ein Gedicht rezitiert - erhellt wird das Bild nur von den Handys der Umstehenden. Das Bild zeige die Macht der Jugend und der Kunst und verfüge über "poetische" Qualität, erklärte die Jury. Die Preise wurden am späten Donnerstagabend von World Press Photo in einer Videokonferenz bekannt gegeben worden. | Bildquelle: Yasuyoshi Chiba/AFP/World Press