50 Jahre Woodstock Rauchverbot statt Drogenrausch

Für das Woodstock-Festival vom 15. bis 18. August 1969, das auf einer Farm in Bethel im Bundesstaat New York stattfand, wurden ursprünglich 60.000 Besucher erwartet. Doch es kamen fast eine halbe Million Menschen. Das Festival ging in die Geschichte als das bedeutendste Rockfestival und als Höhepunkt der Hippiebewegung ein. | Bildquelle: picture alliance / ASSOCIATED PR