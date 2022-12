Wintersturm in den USA "Alles was Mutter Natur uns auftischen konnte" Stand: 24.12.2022 05:18 Uhr

Es dürfte für viele US-Amerikaner das kälteste Weihnachten seit Jahrzehnten werden. Ein extrem heftiger Wintersturm zieht über weite Teile des Landes. Im Bundesstaat New York wurde der Notstand ausgerufen.

Von Claudia Sarre, ARD-Studio Washington

So brutal kalt war es in Teilen der USA seit Jahrzehnten nicht mehr. Seit Tagen warnen US-Behörden vor Wintersturm Elliott. 48 Bundesstaaten sind von eisigen Winden, drastischen Temperaturstürzen oder heftigen Schneefällen betroffen. In Washington etwa sank die Temperatur von acht Grad auf -13 mit heftigen, eiskalten Winden.

Besonders schlimm ist es an den Großen Seen. Dort entwickelte sich der Sturm zu einem sogenannten Bombenzyklon - ein Wetterphänomen, bei dem der Luftdruck innerhalb von 24 Stunden extrem abfällt und damit die Wucht des Sturms verstärkt. Städte wie Cleveland, Detroit und Chicago versinken unter einer dicken Schneedecke. In Buffalo im Bundesstaat New York sind Schneefälle bis zu 1,20 Meter vorhergesagt.

Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, rief den Notstand aus: "Wir haben Eis, Überschwemmungen, Schnee, eisige Temperaturen und alles, was Mutter Natur uns an diesem Wochenende auftischen konnte. Die vereisten Straßen werden nicht so schnell verschwinden. die Winde werden absolut eiskalt sein. Deshalb ist dies ein lebensbedrohliches Ereignis."

Rettungskräfte kommen nicht durch

Trotz schon frühzeitig verhängter Fahrverbote sind hunderte Autofahrer im Schnee liegengeblieben, sagte der Bürgermeister von Buffalo, Byron Brown, am Abend bei CNN. Wegen des sog "whiteouts", wenn die Sicht im Schnee gleich Null ist, können Rettungskräfte häufig nicht zu den gestrandeten Autofahrern vordringen.

Auch an den Flughäfen herrscht Chaos. Über 5000 Flüge wurden gecancelled - das ist grob jeder fünfte Flug, mehr als 9000 Flugverbindungen waren verspätet. Zehntausende Reisende sind gestrandet.

Eine von ihnen ist Alex Goldberg, die von Newark in New Jersey nach Minneapolis fliegen wollte: "Wir haben versucht, einen anderen Flug zu kriegen, aber alles ist ausverkauft. Wenn wir es also heute nicht schaffen, können wir leider nicht über die Feiertage dort sein."

Anderthalb Millionen ohne Strom

Über 1,5 Millionen Haushalte sind bereits ohne Strom. Wenn auch die Heizung ausfällt, kann das bei zweistelligen Minustemperaturen lebensgefährlich werden. Besonders hart betroffen sind Obdachlose. Die meisten Städte haben Wärmezentren und Notunterkünfte eingerichtet.

Heute wird die arktische Kaltfront die US-Ostküste fest im Griff haben und an vielen Orten für das kälteste Weihnachten seit Jahren sorgen. Weiter im Westen, in Denver, Colorado etwa, ist das Schlimmste schon wieder vorbei. Dort soll es heute bis zu plus 7 Grad warm werden.