Minusgrade in den USA Kälter als in der Antarktis

Arktische Temperaturen machen weiten Teilen der USA zu schaffen. Mehrere Menschen starben bereits an den Folgen des frostigen Wetters. In einigen Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Die Kälte hat den mittleren Westen der USA fest im Griff. Die Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Betroffen sind 22 Staaten, darunter die North und South Dakota, Nebraska, Iowa, Illinois und Wisconsin, auch Großstädte wie Detroit oder Chicago.

Sie könne ihre Hände nicht spüren, sagte eine Frau in Chicago, es sei unerträglich und gefährlich. Eine andere Frau beklagte, es sei hart, einzuatmen. Es beeinträchtige ihre Lunge.

Gefahr für die Gesundheit

Die Temperaturen brechen Minusrekorde, in manchen Orten ist es gerade kälter als in der Antarktis. In Fargo, North Dakota, wurden minus 35 Grad Celsius gemessen, in Minneapolis minus 32 Grad. Wenn man den Wind dazu nimmt, kann es sogar noch kälter sein.

Ärzte warnen: Nur wenige Minuten an der kalten Luft können da schon gefährlich sein. Der Arzt Matthew Connelly aus Indianapolis zählte im Lokalfernsehen mögliche Folgen auf: "Taubheit, Verfärbungen an Fingerspitzen oder der Nase. Langzeitfolgen könnten chronische Verfärbungen sein, und sogar Amputationen - so furchteinflößend das ist."

Arktische Kälte lähmt USA

Nachtmagazin, 31.01.2019, Verena Bünten, ARD Washington





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-500197~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Gouverneure rufen Notstand aus

Das ist ein Grund, warum die amerikanische Post in einigen Bundesstaaten ihre Lieferungen eingestellt hat. Schulen und Universitäten sind geschlossen. Allein am Flughafen von Chicago wurden über 1000 Flüge gestrichen. Die Bedingungen für die Mitarbeiter auf dem Rollfeld sind hart, darum dauere alles länger, sagte ein Airline-Sprecher.

Im Großraum Chicago wurde auf einigen Strecken der Zugverkehr eingestellt. Auf vielen Straßen gab es Massenkarambolagen. Mehrere Gouverneure erklärten den Notstand, so wie J.B. Pritzker in Illinois. "Dieser Sturm ist eine ernsthafte Bedrohung für Leute überall in unserem Staat", sagte er. "Darum erklärte ich den Notstand, so dass wir alles nutzen können, um unsere Bürger zu schützen."

1/8 Arktische Kälte überzieht Mittleren Westen der USA Vollbild Der Mittlere Westen der USA wird von einer Kältewelle mit Südpol-Temperaturen erfasst. Die Menschen in Chicago im Bundesstaat Illinois müssten sich auf Rekordtemperaturen von minus 33 Grad Celsius einstellen - das sei kälter als in Teilen der Antarktis, sagte CNN-Meteorologe Dave Hennen. | Bildquelle: KAMIL KRZACZYNSKI/EPA-EFE/REX

Mehrere Todesfälle

Im Blick sind besonders Obdachlose: Städte schicken Streifen auf die Suche nach Menschen, die immer noch draußen ausharren. In Chicago richtete die Stadt für alle, die nicht zu den Notunterkünften gehen wollen, Busse als Wärmestuben ein. In Detroit sind die Obdachlosenheime an ihrer Belastungsgrenze. In vielen Orten helfen Kirchengemeinden aus.

Es werden bereits mehrere Todesfälle mit der Kältewelle in Verbindung gebracht. In Chicago etwa wurde ein Mann von einem Schneeflug getroffen, in Milwaukee kollabierte ein Mann beim Schneeschippen und starb.

Ende in Sicht

Verantwortlich für den Kälteeinbruch ist der Polarwirbel, kalte Luft, die normalerweise um den Nordpol kreist. Laut Meteorologen führte warme Luft aus Marokko dazu, dass sich die Luft über dem Nordpol erwärmte, sich der Polarwirbel spaltete und damit kalte Luft weiter nach Süden strömt.

Die Vorhersagen gehen davon aus, dass der Kälteeinbruch in wenigen Tagen wieder vorbei sein wird.

Arktische Kälte in den USA: Temperaturen brechen Minusrekorde

Jan Bösche, ARD Washington

31.01.2019 09:27 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.