Im Zentrum von Wien sind nahe einer Synagoge Schüsse gefallen, wie die Polizei bestätigte. Es habe mehrere Verletzte gegeben. Nach dem mutmaßlichen Täter werde gefahndet.

In Wien sind im Stadtzentrum mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, nachdem in der Gegend um den Schwedenplatz und in der Seitenstettengasse mehrfach geschossen wurde. In der Straße befindet sich auch eine Synagoge.

Die Polizei bestätigte einen Schusswechsel. Es habe mehrere Verletzte gegeben, teilte sie auf Twitter mit. Zuvor hatten bereits "Der Standard" und die "Kronen Zeitung" von mindestens einem Schwerverletzten berichtet. Laut "Kronen Zeitung" soll es sich um einen Polizisten handeln, der in Lebensgefahr schwebe.

Medien: Ministerium spricht von Terroranschlag oder Amoklauf

Der Chefredakteur der Wochenzeitung "Falter", Florian Klenk, schrieb auf Twitter von einem Toten und mehreren Verletzen und bezog seine Angaben auf das österreichische Bundesinnenministerium.

Gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA sprach das Ministerium von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf. Bei dem Toten handele es sich Angaben der APA zufolge wohl um einen der Täter, ein weiterer Verdächtiger befinde sich auf der Flucht.

Einwohner sollen öffentliche Plätze meiden

Auch die "Kronen Zeitung" sprach von mehreren Tätern. Einer von ihnen habe sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft gesprengt. Weitere mutmaßliche Täter seien auf der Flucht, die Polizei habe eine Großfahndung eingeleitet und umliegende Straßen sowie eine U-Bahn-Station abgeriegelt.

Per Tweet rief die Polizei die Bevölkerung auf, alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet zu meiden. Die "Kronen Zeitung" berichtete zudem, die israelitische Kultusgemeinde in Österreich habe alle jüdischen Mitbürger angewiesen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.