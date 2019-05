Die Diagnose Burnout nimmt seit Jahren stark zu. Nun hat die WHO reagiert und das Syndrom erstmals als Krankheit in den Katalog der weltweiten Gesundheitsstörungen aufgenommen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nun erstmals Burnout als Krankheit anerkannt. Die Entscheidung stellte die WHO in Genf als Phänomen vor, das sie auf "chronischen Stress am Arbeitsplatz" zurückführen.

Fachleute diskutierten seit Jahren, wie Burnout definiert wird und ob es überhaupt eine Krankheit ist. Ärzte und Krankenversicherer orientieren sich bei ihrer Arbeit oft an der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD), die die WHO vorgibt.

Burnout als Syndrom

In der aktuellsten Version namens ICD-11 ist Burnout nun als Syndrom aufgrund von "Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann" definiert. Die neue Klassifikationsliste der weltweiten Gesundheitsstörungen soll im Januar 2022 in Kraft treten.

Drei Dimensionen der Krankheit

Die Gesundheitsexperten stellen drei Dimensionen der Krankheit fest: ein Gefühl von Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Job sowie verringertes berufliches Leistungsvermögen. Die WHO betont im Bericht, dass der Begriff Burnout ausschließlich im beruflichen Zusammenhang und nicht mit "Erfahrungen in anderen Lebensbereichen" verwendet werden sollte.

Krank durch Arbeit - beim Befund Burnout kam es laut "Statista" in Deutschland zu einer Verdreifachung der Arbeitsunfähigkeitsfälle im vergangenen Jahrzehnt. Hochgerechnet auf alle gesetzlich krankenversichert Beschäftigten ergeben sich laut der Statistikdatenbank für 2017 rund 166.000 Burnout-Betroffene. Rund 3,7 Millionen Krankheitstage fielen dabei in diesem Jahr an.

Weitere Änderungen im Katalog

Die Internationalen Klassifikation der Krankheiten enthält auch eine Reihe weiterer Änderungen: "Zwanghaftes Sexualverhalten" solle als psyhische Krankheit anerkannt werden, wie die WHO bereits vor einem Jahr verkündet hatte. Glücksspiel und Drogen und erstmals auch Videospiele sollen als mögliche Auslöser für eine Sucht in die Klassifikation aufgenommen werden.

Die ICD-11 ist das Ergebnis langjähriger internationaler Entwicklungsarbeit von 96 Mitgliedsstaaten, schreibt das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information, das ebenfalls an der Erstellung der Klassifikation beteiligt war.