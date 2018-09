WHO-Bericht Teenager trinken weniger Alkohol

Sich mal so richtig betrinken? Bei den Teenagern in Europa wird das unbeliebter. Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren trinken immer weniger Alkohol, so die Weltgesundheitsorganisation.

Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren trinken weniger Alkohol als vor einigen Jahren. Das besagt ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Während 2002 noch knapp 30 Prozent der deutschen Teenager in dieser Altersgruppe wöchentlich Alkohol tranken, waren es 2014 noch etwa 12,5 Prozent. Einen Rückgang stellt die Studie auch für andere europäische Länder fest. Als Gründe nennt die WHO strengere Richtlinien sowie besseres Wissen über die Gefahren von Alkohol.

WHO: Kein Grund zur Entwarnung

In Deutschland tranken 2014 laut der Studie sieben Prozent der Mädchen und 18 Prozent der Jungen zwischen elf und 15 Jahren wöchentlich Alkohol. Während europaweit 2002 noch fast jeder zweite 15-Jährige (46 Prozent) angab, bis zum Alter von 13 Jahren mit Alkoholkonsum angefangen zu haben, waren es 2014 noch 28 Prozent.

Trotz der rückläufigen Tendenz sieht die WHO keinen Grund zur Entwarnung: "Soweit wir wissen, ist jeglicher Alkoholkonsum in diesem kritischen Entwicklungsstadium besonders schädlich", so die WHO-Regionaldirektorin für Europa, Zsuzsanna Jakab.

Außerdem würden Studien belegen, dass ein später Beginn von Alkoholkonsum das Risiko senke, ein problematisches Trinkverhalten zu entwickeln. Ferner stehe der Konsum in Zusammenhang mit ungewollten Schwangerschaften, sexuell übertragbaren Krankheiten, Gewalt und schlechten Schulnoten. An der Studie unter Leitung der schottischen Universität St. Andrews waren auch Wissenschaftler der Universität Halle-Wittenberg beteiligt.