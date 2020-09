Von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze: Inzwischen kämpfen alle drei US-Westküstenstaaten mit zum Teil gewaltigen Waldbränden. Dabei ist der Nordwesten des Landes sonst eigentlich kein Waldbrandgebiet.

Gewaltige Wald- und Buschbrände suchen neben Kalifornien mittlerweile auch die Oregon und Washington heim. Die betroffenen Gebiete reichen von Gegenden an der Grenze zu Kanada bis zum äußersten Süden von Kalifornien an der Grenze zu Mexiko.

Die Gouverneurin von Oregon, Kate Brown, sagte, allein dort seien Hunderte Häuser zerstört worden. Berichte über Tote gab es zunächst nicht. Sie warnte aber, dass die aktuellen Brände so viele Menschenleben und Häuser zerstören könnten wie noch nie ein Feuer in der Geschichte Oregons.

Sonst fast nie Waldbrände im Nordwesten der USA

Der pazifische Nordwesten der USA erlebt wegen des kühleren und feuchteren Klima selten solche extremen Brände wie derzeit - und wenn, dann eher im Süden oder Osten. Diesmal ist aber auch die Gegend rund um die Metropole Portland betroffen. Brown sprach von einer beispiellosen Situation.

Angefacht wurden die Feuer von Windböen mit Geschwindigkeiten von 80 und teilweise sogar 120 Kilometern pro Stunde. Seit Dienstag wurden 16.000 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Auch drei Gefängnisse wurden evakuiert.

Auch der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, bezeichnete das Ausmaß der Brände als "beispiellos und herzzerreißend".

Die Golden Gate Bridge vor einem orangefarbenen Rauchhimmel - das war am Mittwochmorgen das Bild in San Francisco.

8000 Quadratkilometer Fläche in Kalifornien vernichtet

In Kalifornien wurden bis Mittwoch mindestens acht Todesfälle durch die seit Wochen tobenden Brände verzeichnet. Die Flammen vernichteten dort bereits eine Rekordfläche von mehr als 8000 Quadratkilometern. Rund 240 Kilometer nördlich von San Francisco breitete sich zuletzt das sogenannte Bear Fire mit rasender Geschwindigkeit aus. Es vereinte sich mit älteren Bränden und bedrohe die Stadt Oroville.

San Francisco und andere kalifornische Regionen erwachten am Mittwoch in einem orangenfarbenen Glühen. Erzeugt wurde es vom dem Rauch der Brände, der sich mit Nebel vermischte und das Sonnenlicht blockierte - dies erzeugte eine surreal wirkende Szenerie.

Mehr als 170.000 Haushalte waren in Kalifornien ohne Strom, da der Energieversorger PG&E wegen der extremen Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Bundesstaates das Stromnetz stilllegte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bereits mehr als 3000 Gebäude in Kalifornien durch die Feuer zerstört.

Busch- und Waldbrände haben in Kalifornien in den vergangenen Jahren stark zugenommen, wofür Experten die Erderwärmung mitverantwortlich machen. Beim folgenschwersten Waldbrand der kalifornischen Geschichte waren im November 2018 in Norden des Bundesstaats 86 Menschen ums Leben gekommen.