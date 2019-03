Weltwassertag Wenn Wasser bedrohlicher als Waffen ist

Schmutziges Wasser ist für Kinder in Krisengebieten oft eine größere Gefahr als Waffengewalt. Das schreibt Unicef in seinem Bericht, "Wasser unter Beschuss", zum heutigen Weltwassertag.

Je jünger die Kinder seien, desto größer ist das Risiko für Durchfall oder andere Krankheiten. In vielen Konflikten haben Kinder unter fünf Jahren ein fast 20-mal höheres Risiko, an wasserbedingten Durchfallerkrankungen zu sterben, als an direkten Kampfhandlungen, wie aus dem Unicef-Bericht "Wasser unter Beschuss" hervorgeht.

4,3 Milliarden Menschen weltweit können keine sicheren Sanitäreinrichtungen nutzen.

Darin untersucht das Hilfswerk die Kindersterblichkeit in 16 Ländern mit langanhaltenden Konflikten, darunter Syrien, Jemen, Südsudan, Nigeria und die Ukraine. Unicef appellierte an Konfliktparteien weltweit, Kinder zu schützen und auf Angriffe auf zivile Infrastruktur wie Wasserwerke oder Krankenhäuser zu verzichten.

"Wasser ist ein Menschenrecht"

Regierungen rief das Kinderhilfswerk zu mehr Engagement für eine nachhaltige Versorgung mit Trinkwasser und sanitären Einrichtungen auf. Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland, bezeichnete Angriffe auf Wasserinfrastruktur als Angriffe auf das Leben von Kindern. "Wasser ist ein Menschenrecht", unterstrich er. «Ohne sauberes Wasser kann kein Mensch überleben und sich kein Kind gut entwickeln - das gilt in Krisensituationen umso mehr.»

Nach dem diesjährigen Weltwasserbericht der Unesco haben über 2,1 Milliarden Menschen weltweit keine reguläre Versorgung mit sauberem Wasser. Rund 4,3 Milliarden können demnach keine sicheren Sanitäreinrichtungen nutzen.