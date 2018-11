Bei der Gedenkfeier zum Ende des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren hat Frankreichs Präsident Macron eine bewegende Rede vor 70 Staats- und Regierungschefs gehalten. Er rief zu Frieden unter allen Völkern auf.

Rund 70 Staats- und Regierungschefs haben in Paris des Endes des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren gedacht. Im Regen liefen sie zum Arc de Triomphe, wo die Zeremonie stattfand.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warb in einer bewegenden Rede für Frieden unter allen Völkern und rief dazu auf, für eine bessere Welt zu kämpfen. Ein Rückzug auf sich selbst, Gewalt und Beherrschung seien hingegen keine Lösung, sagte er. "Patriotismus ist (...) genau das Gegenteil von Nationalismus", sagte Macron. Zu den Gästen zählten auch US-Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin sowie Kanzlerin Angela Merkel. Der Waffenstillstand war 1918 um 11.00 Uhr in Kraft getreten.

Präsident Emmanuel Macron rief zum Kampf für eine bessere Welt auf.

Gedenken der gefallenen Soldaten

Im Gedenken an die gefallenen Soldaten fachte Macron die Ewige Flamme unter dem Pariser Triumphbogen symbolisch neu an. Das Feuer war 1923 zum ersten Mal entzündet worden und gehört zu einem Grabmal, in dem 1921 der Leichnam eines nicht identifizierten Gefallenen bestattet wurde. Das sogenannte Grabmal des unbekannten Soldaten soll an die rund 1,4 Millionen französischen Soldaten erinnern, die im Ersten Weltkrieg getötet wurden oder verschollen sind.

Konturen von Soldaten im Sand.

Eine Schülerin las bei der Gedenkfeier Auszüge aus einem Roman des deutschen Soldaten und Schriftstellers Erich Maria Remarque vor. "Da stehen wir und sollten lachen und brüllen vor Vergnügen - und haben doch ein flaues Gefühl im Magen", lautete einer der zitierten Sätze, die Remarque zum Kriegsende geschrieben hatte. "Das war eine furchtbare Welt und ein schweres Leben".

Weltweit läuten die Glocken

Anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren läuteten in Frankreich überall die Glocken. Die Gemeinden in Frankreich waren dazu aufgerufen, sich daran zu beteiligen und so der Millionen Opfer des Krieges zu gedenken und den gefallenen Soldaten Tribut zu zollen.

Um 13.30 Uhr sollen dann weltweit die Glocken läuten. Die Initiative dazu ging von Großbritannien und Deutschland aus. Im Berliner Dom stand am Vormittag ein Ökumenischer Gedenkgottesdienst auf dem Programm, der unter anderem von der Evangelischen Kirche in Deutschland und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz veranstaltet wird.

Über dieses Thema berichtet tagesschau24 am 11. November 2018 um 13:00 Uhr.