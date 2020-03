Nach ihrem schlechten Abschneiden am "Super Tuesday" ist auch US-Senatorin Warren aus dem Präsidentschaftsrennen der Demokraten ausgestiegen. Das teilte sie in einer Stellungnahme an ihre Unterstützer mit.

Die einstige Favoritin hatte am "Super Tuesday" in keinem einzigen der abstimmenden Staaten gewonnen. In ihrem Heimatstaat Massachusetts landete sie nur auf Platz drei. Der Ausstieg von Warren enttäuscht die Hoffnungen vieler Wähler, dass die Demokraten nach Hillary Clinton erneut die Gelegenheit bekämen, eine Frau gegen US-Präsident Donald Trump ins Rennen zu schicken.

Bis zum Beginn der Vorwahlen galt Warren als eine der Favoritinnen auf die US-Präsidentschaftskandidatur.

Ähnliche Positionen wie Sanders

Warren war dafür bekannt, einen "Plan für alles" zu haben. Die 70-Jährige zählt zum linken Parteiflügel - wie Senator Bernie Sanders, der neben dem moderaten Ex-Vizepräsidenten Joe Biden einer der beiden Favoriten auf die Kandidatur ist. Sanders warb bereits in den vergangenen Tagen um die Unterstützung seiner bisherigen Konkurrentin.

Warren vertritt ähnliche Positionen wie der selbsternannte "demokratische Sozialist" Sanders. Sie warb im Wahlkampf für eine gesetzliche Krankenversicherung für alle sowie für höhere Steuern für Reiche. Die frühere Jura-Professorin hatte sich den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben und wollte die Macht von Großkonzernen beschneiden.

Am Mittwoch hatte bereits der Multimilliardär Michael Bloomberg seinen Wahlkampf beendet. Damit ist neben Sanders und Biden nur noch die chancenlose Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard im Rennen.