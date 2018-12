US-Präsident Trump hat eine erste Herausforderin für die nächste Präsidentschaftswahl: Die Demokratin Warren, die als Kritikerin des Präsidenten bekannt ist, bereitet ihre Kandidatur vor.

Die US-Demokratin Elizabeth Warren hat einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Präsidentschaftsbewerbung in ihrer Partei unternommen. Die Senatorin aus dem Bundesstaat Massachusetts gründete ein Komitee, das ihre Chancen im Fall einer Kandidatur ermitteln soll.

Warren, die bei der Wahl 2016 Hilary Clinton unterstützte, gehört dem linken Flügel der Demokraten an. Sie hatte sich in der Vergangenheit heftige Wortgefechte mit US-Präsident Donald Trump geliefert. So bezeichnete Warren ihn als "unsicheren Raffzahn", der von Habgier und Hass getrieben werde. Trump seinerseits zog ihre Aussage über ihre indianischen Wurzeln ins Lächerliche und nannte sie spöttisch "Pocahontas".

Auf Twitter beschrieb Warren in einem Video ihre politischen Ziele. Sie erklärte, jeder Mensch in den USA sollte in der Lage sein, hart zu arbeiten und für sich und die Menschen, die er liebe, zu sorgen.

Auch Biden und Sanders mögliche Bewerber

Die 69-Jährige ist die erste prominente Vertreterin ihrer Partei, die ihre Ambitionen mit einem solchen Schritt öffentlich macht. Es wird erwartet, dass eine Reihe weiterer Demokraten in den kommenden Wochen folgen werden. So gelten etwa der frühere Vizepräsident Joe Biden sowie der unabhängige Senator Bernie Sanders, der 2016 im Vorwahlkampf gegen Hillary Clinton scheiterte, als mögliche Bewerber bei den Demokraten. Auch den Senatoren Cory Booker, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Sherrod Brown und Kirsten Gillibrand sowie dem scheidenden Abgeordneten Beto O'Rourke werden Ambitionen nachgesagt.

Es gilt als wahrscheinlich, dass das Bewerberfeld bei den Demokraten sehr groß sein wird. Das war 2016 auch bei den Republikanern der Fall - auch das soll den Aufstieg des politischen Außenseiters Donald Trump begünstigt haben.

Die Vorwahlen beginnen Anfang 2020 in Iowa. Der Bundesstaat im Mittleren Westen wird schon Monate vorher zum Schauplatz des Wahlkampfes.