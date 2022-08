Frankreich Waldbrand bei Bordeaux wieder aufgeflammt Stand: 10.08.2022 13:35 Uhr

Ein seit Wochen schwelender Waldbrand südlich von Bordeaux ist wieder aufgeflammt und breitet sich rasend schnell aus. Tausende Menschen musste ihre Häuser verlassen. Auch in anderen Teilen des Landes lodern Feuer.

Im Südwesten Frankreichs ist ein großer Waldbrand wieder aufgeflammt. Das Feuer bei Landiras südlich von Bordeaux breitet sich rasend schnell aus und hat seit gestern bereits 6000 Hektar Wald zerstört, wie die Präfektur des Départements Gironde mitteilte.

In der Gemeinde Belin-Béliet wurden demnach 16 Häuser zerstört. Teile des Ortes sowie die Gemeinden Hostens und Saint-Magne, die allesamt im Wald liegen, wurden evakuiert. Mehr als 3800 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Nach Behördenangaben sind etwa 500 Feuerwehrleute im Einsatz, zwei von ihnen wurden bei den Löscharbeiten verletzt.

Die Flammen breiteten sich bereits bis ins benachbarte Département Landes aus und bewegten sich auf die Autobahn A63 von Bayonne nach Bordeaux zu. Autofahrer dürfen dort nur noch maximal 90 Kilometer pro Stunde fahren und nur zwei der drei Fahrspuren nutzen.

Der Brand, hier in der Gemeinde Saint- Magne, hat bereits 6000 Hektar Wald zerstört und breitet sich rasend schnell aus. Bild: AP

Waldbrände auch in andere Regionen

In der Gironde hatten ab Mitte Juli - während einer starken Hitzewelle - zwei riesige Waldbrände gewütet, einer in Landiras und einer in Teste-de-Buch bei Arcachon an der Atlantikküste. Beide Brände zerstörten insgesamt 20.800 Hektar Wald. Mehr als 36.000 Menschen mussten damals vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Unter ihnen waren auch etwa 6000 Touristen, die auf später durch das Feuer zerstörten Campingplätzen an der berühmten Düne von Pilat ihren Urlaub verbrachten.

Das Feuer bei Arcachon wurde Ende Juli gelöscht. Der Brand bei Landiras konnte zwar unter Kontrolle gebracht, aber nicht vollständig gelöscht werden.

Auch in anderen Regionen Frankreichs lodern Waldbrände. Ein Feuer zwischen Angers und Le Mans im Westen des Landes zerstörte nach Angaben der Behörden im Département Maine-et-Loire seit Montag mehr als 1200 Hektar Wald. Etwa 70 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. In Romeyer im südostfranzösischen Département Drôme wütet seit Freitag ein Waldbrand, der sich auf mehr als 280 Hektar ausgebreitet hat. Noch bis Sonntag werden in Frankreich - vor allem im Südwesten - Temperaturen bis 40 Grad erwartet.