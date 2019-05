Schon die Situation ist absurd: Während das Land einen Weg aus der EU heraus sucht, müssen die Parteien EU-Wahlkampf machen. Das kommt vor allen den Parteien am Rand zu Gute.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Nigel Farage ist wieder da. Der alte EU-Skeptiker wird wohl mit seiner Brexit-Partei die Wahl zum Europa-Parlament in Großbritannien gewinnen. Umfragen sagen der Partei, die Farage erst vor wenigen Wochen gegründet hat, mehr als 30 Prozent der Stimmen voraus. Er sagt:

"Die Wahrheit ist, das wir absichtlich betrogen werden, dass unser Vertrauen enttäuscht wird, von den beiden Mainstream-Parteien. Theresa May will, dass wir einfach einen EU-Vertrag durch einen anderen EU-Vertrag ersetzen und hat einen Deal verhandelt, der der schlechteste in der gesamten Geschichte ist."

Der Populist hatte diese Wahlen schon vor fünf Jahren gewonnen, damals noch mit der UKIP, die 2014 stärkste britische Partei wurde. Doch die UKIP ist inzwischen weit ins rechtsextreme Lager abgedriftet und chancenlos, während sich Farages Neugründung gemäßigter gibt und kräftig im Lager von Theresa Mays Konservativen fischt.

Namhafte Konservative als Kandidaten

Unterstützung bekommt Farages Partei von Mitglieder der Konservativen in Devon, wo Farage bereits heftig Wahlkampf macht. "Wir wissen einfach nicht mehr, woran wir sind. Wenn ich Theresa May weiter unterstützen soll, dann muss sie endlich den Brexit über die Bühne bringen. Diese EU-Wahlen werden für uns ein Desaster", sagt Philip. Auch Chris ist Mitglied der Partei. Er ergänzt: "Die EU-Wahl ist der einzige Weg, um unsere Wut darüber auszudrücken, dass wir ignoriert werden."

Die Tory-Legende Anne Widdecombe kandidiert nun für die Brexit-Partei.

Farage hat es geschafft, namhafte Konservative zu Kandidaten der Brexit-Partei für die EU-Wahl zu machen. Annunziata Rees-Mogg zum Beispiel, die Schwester des konservativen Brexit-Hardliners Jacob Rees-Mogg. Oder die wortgewaltige Tory-Legende Anne Widdecombe, die Farage jetzt reaktiviert hat. "Wir schulden es den kommenden Generationen, dass sie in einem freien, sich selber regierenden Land leben, und nicht in einem Vasallenstaat", sagt die ehemalige Konservative, die jetzt für die Brexit-Partei kandidiert, vor begeisterten Anhängern in Newport, Cornwall.

Große Parteien tun sich mit Wahlkampf schwer

Die Konservativen selber, in sich total zerstritten, würden am liebsten die EU-Wahl boykottieren: Mays Regierungspartei plant nicht einmal eine Auftaktkundgebung. Die oppositionelle Labour Party tut sich mit dieser Wahl fast genauso schwer: Ein erstes Flugblatt wurde wieder eingestampft, weil kaum ein Kandidat damit vor die Wähler treten wollte.

Auf der anderen Seite des Spektrums versuchen die EU-Freunde, diese Wahl zu einem zweiten Referendum zu machen: Die Liberaldemokraten und die Grünen vertrauen auf den Rückenwind des überraschenden Erfolgs bei den Kommunalwahlen.

Change UK setzt auf Protestwähler

Die neue Partei Change UK, gegründet von frustrierten konservativen und Labour-Abgeordneten, setzt auch auf Protestwähler aus dem Lager der EU-Anhänger. Die Ex-Tory-Abgeordnete Heidi Allen forderte beim Change UK-Wahlkampfauftakt in Bristol eine neue Volksabstimmung, um das Land in der Europäischen Union zu halten.

Tausende hatten sich in den vergangenen Wochen beworben, um für Change UK zu kandidieren. Auf der Liste stehen jetzt auch Prominente wie der frühere BBC-Moderator Gavin Esler, der sein Programm so zusammenfasste: Den Brexit stoppen, Großbritannien auf Vordermann bringen und die EU reformieren.

Der frühere BBC-Moderator Gavin Esler steht auf der Liste der Partei Change UK.

Wenn die Briten tatsächlich am 23. Mai zur EU-Wahl gehen, dann wird das Ergebnis wohl ein Debakel für die zerstrittenen und zaudernden großen Parteien werden, für die Konservativen und für Labour. Die Briten werden aller Voraussicht nach massenhaft für Farages Brexit Partei oder die EU-Anhänger von Liberaldemokraten, Grünen und Change UK stimmen.

Geisterwahlkampf in Großbritannien - Brexit und EU-Wahl

Jens-Peter Marquardt, ARD London

