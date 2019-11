Die Gouverneurswahl in Kentucky sei auch eine Abstimmung über ihn, so US-Präsident Trump. Die Nachrichten von dort dürften ihn daher kaum freuen. Denn Sieger in dem zutiefst republikanischen US-Staat ist offenbar ein Demokrat.

Bei der Gouverneurswahl im US-Staat Kentucky zeichnet sich eine Überraschung ab. Mit knappem Vorsprung hat der demokratischen Herausforderer Andy Beshear offenbar den republikanischen Amtsinhaber Matt Bevin geschlagen. Für US-Präsident Donald Trump ist das eine herbe Niederlage.

Bis zuletzt hatte Trump Wahlkampf in Kentucky gemacht - für den republikanischen Gouverneur Bevin und für sich selbst. Die Wahl dort sei auch eine Abstimmung über ihn und das drohende Amtsenthebungsverfahren, so Trump. Es gehe darum, eine Botschaften zu senden. Die allerdings fiel gegen Trump aus. Mit 49,2 zu 48,8 Prozent lag der demokratische Herausforderer am späten Abend (Ortszeit) vorn und erklärte sich zum Sieger.

Trump: Besser abgeschnitten als gedacht

Weil der Abstand so knapp ist, weigert sich Amstinhaber Bevin aber, eine Niederlage anzuerkennen. Er gilt als unbeliebtester Gouverneur der USA. Trumps Wahlkampfmanager erklärte in der Nacht, der Präsident habe alles getan, um Bevin über die Ziellinie zu bringen. Er habe deshalb besser abgeschnitten, als erwartet.

Kentucky gilt als tief republikanischer Bundesstaat. Trump hatte ihn bei der Präsidentschaftswahl 2016 mit deutlicher Mehrheit gewonnen. Die Republikaner dominieren das Parlament dort.

Demokraten gewinnen auch Wahl in Virginia

Die Demokraten schnitten auch stark bei den Wahlen zum Parlament von Virginia ab. Erstmals seit mehr als 20 Jahren kontrolliert die Partei sowohl das Delegiertenhaus als auch den Senat des US-Staats, die zuvor beide in republikanischer Hand waren.

Zugewinne verbuchten die Demokraten vor allem im Hauptstadtbezirk Washington D.C. und in Vororten von Richmond. Mit Ralph Northam bekleidet bereits ein Demokrat das Gouverneursamt von Virginia.

Mit Informationen von Julia Kastein, ARD-Studio Washington