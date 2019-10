Vor dem Ablauf der Waffenruhe in Nordsyrien am Abend trifft der türkische Präsident Erdogan auf Russlands Präsident Putin. Auch entlang der Grenze wird der weichenstellende Tag mit Spannung verfolgt.

Von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Am Mittag trifft sich der türkischen Präsident Erdogan mit seinem Amtskollegen Putin in Sotschi und am späten Abend läuft die Frist für die Waffenruhe aus. Es werden wohl wichtige Weichen für die Lage in Nordsyrien gestellt. In der Türkei haben Erdogan und sein Außenminister Cavusoglu noch mal die Pläne für eine Sicherheitszone bekräftigt. Möglicherweise könnte sie aber kleiner ausfallen, als ursprünglich geplant. Bei vielen Menschen an der türkisch-syrischen Grenze sind die Erwartungen an den Tag groß.

In Dogans kleinem Friseurladen in Sanliurfa läuft der Fernseher in einer Ecke. So kann er seinen Kunden die Haare schneiden und trotzdem die Nachrichten mitkriegen. Es laufen gerade Ausschnitte aus einer aktuellen Rede von Hulusi Akar, das ist der türkische Verteidigungsminister:

"Die Rolle der Türkei in der Nato ist lebendig, und das bleibt auch so. Und alle Behauptungen, dass die Türkei angeblich aussteigen oder sich strategisch neu ausrichten würde, führen total in die falsche Richtung."

Waffenruhe nähert sich dem Ende: Die Lage in Nordsyrien

nachtmagazin 00:15 Uhr, 22.10.2019, Alexander Stenzel, ARD Kairo





Es ist ein Bekenntnis zur Nato in Zeiten, in denen es von Nato-Mitgliedern viel Kritik an der Offensive der Türkei in Nordsyrien hagelt. Dogan hat seinen letzten Kunden verabschiedet. Jetzt hat der 42-jährige Zeit zu erklären:

"Nicht nur die Nato, die ganze Welt weiß, dass wir das Recht dazu haben. Sie wollen was gegen unsere Offensive unternehmen, aber sie meinen es nicht wirklich ernst. Die Welt sagt, macht das oder das nicht. Aber sie wissen, es ist zu spät dafür."

Spielt Nato-Rhetorik Putin in die Hände?

Immer wieder fordern westliche Politiker: die Nato solle die Türkei rauswerfen. Das dürfte dem russischen Präsidenten Putin in die Hände spielen. Der will die Türkei, so vermuten Experten, aus der Nato herauslösen. Die türkische Offensive sei Teil des Plans. Ilhan ist grade 18 geworden. Er glaubt nicht daran, dass Putin die Strippen zieht:

"Meiner Meinung nach hat Erdogan versucht, das Eis zwischen der Türkei und Russland weiter zu schmelzen. Vielleicht können sich Russland und die Türkei gegen die USA zusammenschließen, um sie zu vernichten oder die Türkei könnte Russland als Schutzschild gegen die USA nützen. Es ist gut, dass die Russen in Syrien sind, denn die verhindern einen Krieg zwischen der Türkei und den USA."

Ob Moskau auch direkte Kämpfe zwischen der Türkei und dem syrischen Regime verhindert, wird sich vielleicht nach dem Gespräch zwischen Erdogan und Putin zeigen. Denn Russland gilt als Schutzmacht von Machthaber Assad. Der unterstützt aber wiederum die Kurdenmiliz YPG, der die türkische Offensive gilt. Es ist kompliziert, für Dogan, den Friseur nicht. Die Offensive wird weiter gehen, meint er:

"Die Türkei lässt sich von nichts abhalten, die Türkei ist ein großes Land. Darum glaube ich nicht, dass Putin einen Stopp anordnet. Ich glaub, dass er auf unserer Seite ist. Ich habe das Gefühl, das Putin uns darum helfen wird, zum Beispiel bei der Sicherheitszone."

Streit um Kobane

Erdogan will, dass sich die YPG auf einer Länge von 450 Kilometern zurückzieht, aus dem gesamten Gebiet zwischen dem Fluss Euphrat im Westen und der irakischen Grenze im Osten. Die Kurdenmiliz will maximal einen Streifen von 120 Kilometern bis zum Abend räumen. Je nachdem liegt die syrische Grenzstadt Kobane innerhalb oder außerhalb der Zone, die die Türkei kontrollieren will. Auch darüber dürften der türkische und der russische Präsident verhandeln.

Ein Kurde diskutiert mit seinem Kollegen, wer denn nach der Offensive das Sagen in der Stadt haben soll:

"Für die Kurden wären die Russen noch am besten. Egal wer kommt, alles ist besser als die Türkei. Wenn Amerika kommt, ist das noch besser. Ja, stimmt, Amerika wäre noch besser. Denn wenn die Türkei kommt, dann plündern sie alles. Vielleicht sind auch die USA Diebe, aber nicht so schlimme."

Er schaut sich um und lächelt etwas nervös.

"Im Leben der Kurden gibt es nur Leid, Elend und und Tot, ... Hey, ich habe Angst hier irgendwas zu sagen."

Seinen Namen will er nicht nennen. Nur soviel noch: die Unterstützung aus Deutschland findet er gut.

Türkei bereitet sich auf Ende der Waffenruhe vor

Christian Buttkereit, ARD Istanbul

Über dieses Thema berichtete NDR Info im "Echo des Tages" am 21. Oktober 2019 um 18:30 Uhr.