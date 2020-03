Im Vorwahlkampf der US-Demokraten setzt sich der ehemalige Vizepräsident Biden von dem linken Senator Sanders ab. In der Nacht gewann er erneut in mehreren Staaten - und forderte seinen Konkurrenten anschließend zur Zusammenarbeit auf.

Von Arthur Landwehr, ARD-Studio Washington

Der Gewinner des sogenannten "Big Tuesday" heißt wieder einmal Joe Biden. Noch sind nicht alle Wahlkreise ausgezählt, denn die letzten Wahllokale schlossen erst um 4 Uhr deutscher Zeit. Überraschend schnell konnten sich aber die Wahlforscher und Fernsehsender im hart umkämpften Bundesstaat Michigan festlegen: Biden gewann hier.

Michigan ist das Zentrum der amerikanischen Autoindustrie, und bei den Arbeitern dort hatte Sanders gehofft, punkten zu können. Es ist aber anscheinend nicht gelungen, diese Wählerinnen und Wähler von seinem sozialen Umbauprogramm zu überzeugen. Nach dem letzten Stand hat er in Michigan nur 40 Prozent der Stimmen gewinnen können. Joe Biden dagegen liegt bei über 50 Prozent. Der Rest sind vor allem Briefwahlstimmen für Kandidaten, die schon ausgeschieden sind.

"Bereits für tot erklärt"

Hier in Michigan hatte sich Hillary Clinton vor vier Jahren sehr schwer getan, umso bemerkenswerter Bidens klarer Vorsprung.

"Gerade mal vor etwas mehr als einer Woche haben viele diese Kampagne für tot erklärt. Jetzt sind wir ziemlich lebendig."

Joe Biden konnte an seine Erfolge bei den letzten beiden Wahlgänge anknüpfen. Bestätigt hat sich, dass er die überwiegende Mehrheit der afroamerikanischen Bevölkerung von sich überzeugen kann. In Mississippi gewinnt er sogar mit über 80 Prozent der Stimmen, in Missouri mit 60 Prozent.

"Für all diejenigen, die man hingeworfen hat. Für alle die man ausgezählt und zurückgelassen hat. Dies ist Euer Wahlkampf."

Sanders Kandidatur in großen Schwierigkeiten

Gewählt wurde auch im Westen und Norden der USA. In Washington State. Dort zeigen Hochrechnungen noch keinen eindeutigen Sieger. Sollte Bernie Sanders dort ebenfalls hinter den Erwartungen zurück bleiben, könnte dies das nahe Ende seiner Kandidatur bedeuten.

Bernie Sanders hat sich heute auch nicht öffentlich geäußert. Auffällig jedoch, dass Joe Biden ihn direkt ansprach. Man teile viele Überzeugungen, und gemeinsam werde man Donald Trump schlagen.

"Ich danke Bernie Sanders und seinen Unterstützern für ihre unermüdliche Energie, ihre Leidenschaft."

Das klang wie eine Aufforderung oder Einladung, Biden als Sieger anzuerkennen und den für die Demokraten aufreibende und schädlichen Wahlkampf zu beenden.