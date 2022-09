Versteigerung von Jordan-Shirt Mehr als zehn Millionen Dollar für ein Trikot Stand: 16.09.2022 11:35 Uhr

Für ein Paar getragene Schuhe von Michael Jordan hat ein Sammler schon mal 1,5 Millionen Dollar bezahlt. Nun wurde ein Trikot der Basketball-Legende versteigert - für die höchste Summe, die je bei einer derartigen Auktion erzielt wurde.

Ein Trikot der Basketball-Legende Michael Jordan ist für 10,1 Millionen Dollar (etwa zehn Millionen Euro) in New York versteigert worden. Damit ist es laut dem Auktionshaus Sotheby's das teuerste je versteigerte Kleidungsstück eines Sportlers.

Jordan trug das rote Trikot mit der Nummer 23 im Jahr 1998 bei der Finalserie in der amerikanischen Basketball-Liga NBA. Mit seiner Mannschaft, den Chicago Bulls, gewann er seine sechste und letzte Meisterschaft. Direkt im ersten Spiel trug er das jetzt versteigerte Trikot - und gewann mit 4:2 gegen Utah Jazz.

Doppelt so viel wie erwartet

Bereits im vergangenen Jahr wurden ein Paar getragene Basketball-Schuhe von Jordan für knapp 1,5 Millionen Dollar versteigert. Der ehemalige Basketballer ist heute 59 Jahre alt.

Für das Trikot hat es laut Sotheby's rund 20 Gebote gegeben. Wer das Höchstgebot von 10,1 Millionen Dollar abgab, teilte das Auktionshaus nicht mit. In den vergangenen Jahren bekannter wurde das Trikot durch die Netflix-Dokumentation "The Last Dance" über Jordan und seine letzten Spiele mit den Chicago Bulls.

Mehr wert als Trikot des Fußball-Stars Maradona

Ursprünglich wurde das Trikot auf rund fünf Millionen Dollar geschätzt. Als bisher teuerstes Basketball-Trikot galt das von Kobe Bryant, das er in seinem ersten Jahr als Spieler bei den Los Angeles Lakers getragen hatte: Für 3,7 Millionen Dollar wurde es versteigert. Bryant starb Anfang 2020 bei einem Helikopter-Absturz.

Als insgesamt teuerstes Sportler-Sammlerstück galt bislang ein Trikot des argentinischen Fußballers Diego Maradona. Vor wenigen Monaten hatte es den Besitzer gewechselt - für 7,1 Millionen Pfund, umgerechnet 8,6 Millionen Dollar.