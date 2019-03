Der selbst ernannte Übergangspräsident Guaidó ist wieder in Venezuela. Für Samstag hat er zu neuen Protesten aufgerufen. Doch ob ihn die sozialistische Regierung bis dahin gewähren lässt, ist unklar.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko

Es war eine triumphale Rückkehr: Als Juan Guaidó durch die Glastür am Hauptstadtflughafen schritt, bejubelten ihn seine Anhänger: "Si se puede - wir schaffen es!"

Auch Diplomaten waren gekommen - Botschafter von Ländern, die ihn als Übergangspräsidenten Venezuelas anerkennen, außerdem Journalisten, die bis zum Schluss nicht genau wussten, ob und wann Guaidó wirklich kommen würde.

Die Symbolik war stark: Trotz der Drohungen der sozialistischen Maduro-Regierung, Guaidó zu verhaften, verlief die Einreise an dem von der Nationalgarde kontrollierten Flughafen problemlos. Von den Diplomaten begleitet, fuhr Guaidó bis ins Zentrum von Caracas, wo bereits Tausende darauf warteten, dass er die Protestkundgebung eröffne. Im Gedränge erklärte er einem venezolanischen Reporter, wie er ins Land kam.

Die Beamten am Flughafen hätten ihn mit "Willkommen Präsident" begrüßt, sagte er. "Was haben sie noch gesagt? Sie haben mich sehr freundlich und mit viel Respekt behandelt."

Ungestört konnte Guaidó seine neue Machtdemonstration genießen. Auf der Bühne, vor den Massen, erklärte er die nächsten Schritte im Kampf gegen die Regierung:

"Mobilisierung, Zusammenschluss aller - und die Straße! Internationale Kooperation. Die Welt schaut auf uns und wird uns helfen. Aber am Ende müssen wir auf diesem Weg weitergehen, ohne uns entmutigen zu lassen. Ihr alle seid mächtige Bürger, auch wenn sie uns eingeredet haben, wir schafften es nicht. Sie haben uns gedroht, aber hier sind wir, in allen Winkeln Venezuelas, so wie es unsere Pflicht ist."