Nach Stromausfall "Angriff auf das venezolanische Volk"

Noch immer sind in Venezuela viele Menschen ohne Strom. Augenzeugen berichten von teils chaotischen Zuständen. Die Regierung machte einen Cyberangriff aus den USA für den Stromausfall verantwortlich.

Auch nach mehr als einem Tag ist der landesweite Stromausfall in Venezuela noch nicht komplett behoben. Aus einigen Landesteilen melden Augenzeugen, dass es weiter keine Elektrizität gibt. Menschen standen an den Tankstellen Schlange, um Treibstoff für Stromgeneratoren zu bekommen. Einige zapften Benzin aus ihren Autos ab.

In einigen Krankenhäusern sollen chaotische Zustände herrschen. Angehörige würden versuchen, kranke Patienten im Dunkeln in andere Kliniken mit besserer Stromversorgung zu bringen. Im Universitätsklinikum in Caracas starb Berichten zufolge eine Frau, nachdem ihr Beatmungsgerät aufhörte zu arbeiten.

Lange Schlangen an der Tankstelle: Die Menschen brauchen Treibstoff - auch für ihre Stromgeneratoren.

Wieder Strom - aber nur kurz

In weiten Teilen der Hauptstadt Caracas und den angrenzenden Bundesstaaten konnte die Stromversorgung zwar wiederhergestellt werden - allerdings hielt das nur kurzzeitig an. Kurz darauf fiel der Strom erneut aus. Auf dem internationalen Flughafen von Caracas warteten Hunderte Menschen darauf, dass der Flugbetrieb wieder anläuft.

Venezuelas Regierung erklärte erneut, der massive Stromausfall sei durch einen Cyberangriff ausgelöst worden. Die Attacke habe einem Regulierungsmodul des Wasserkraftwerks Guri gegolten, sagte Kommunikationsminister Jorge Rodríguez. Die Anlage produziert 80 Prozent des Stroms für das Land.

USA als Drahtzieher genannt

Kommunikationsminister Rodríguez spricht von einem Cyberangriff.

Rodríguez sprach vom "brutalsten Angriff, dem das venezolanische Volk in den vergangenen 200 Jahren ausgesetzt war". Er machte noch einmal den US-Senator Marco Rubio dafür verantwortlich. Er gilt als erbitterter Gegner von Präsident Nicolás Maduros. Rodríguez kündigte an, den Vereinten Nationen "Beweise" für die Verantwortung der USA vorzulegen.

Die Opposition um den selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó macht dagegen fehlende Investitionen in das Stromnetz und Missmanagement der Regierung verantwortlich. Stromausfälle gehören in Venezuela beinahe zum Alltag.

